مواصفات و سعر iphone 14 pro max.. البطارية تعمل لـ30 ساعة ومقاوم للماء



iphone 14 pro max iphone 14 pro max

تستعد الشركة الأمريكية «آبل» لإطلاق هاتفها الجديد iphone 14 pro max خلال الشهور المقبلة وتحديدًا في سبتمر، بعد أن أضافت بعض التطويرات على النسخة السابقة iphone 13 pro max، لذا بعد إعلان الشركة عن نيتها في إصدار الهاتف الجديد، زادت عمليات البحث عن سعر وإمكانيات الجهاز، وهو ما سنحاول تسليط الضوء عليه في هذا التقرير.



من المعروف عن شركة «آبل» الأمريكية هو تطويرها المستمر لأجهزتها واهتمامها بإضافة مميزات وإمكانيات جديدة بين الحين والآخر، ما جعل لها قاعدة كبيرة من المستخدمين حول العالم من محبي إقتناء الهواتف الذكية، ولذا وبعد فترة قصيرة من إصدارها نسخة iphone 13 pro max، استعدت الآن لإطلاق iphone 14 pro max، ويمواصفات مختلفة، وفقًا لموقع «gadgets».



مواصفات هاتف iphone 14 pro max

وكان من بين المواصفات والامكانيات التي سيتميز بها هاتف iphone 14 pro max:

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- يدعم شريحتين إتصال.- يدعم إمكانية الإتصال قريب المدى من خلال خاصية الـNFC.- يدعم شبكات الجيل الخامس.- يأتي مع بطارية كبيرة ويدعم الشحن السريع والشحن العكسي والشحن اللاسلكي بقوة 20 وات.- يأتي مع سماعات اسبيكر مثل ايفون 12 برو ماكس.- يحتوي على ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء أثناء استخدام الهاتف.- بطارية كبيرة تبلغ مساحتها 5000 مللي أمبير.- يحتوي على خدمات الدفع الالكتروني من خلال الفيزا كارد والماستر كارد.- يأتي الهاتف بمعالج رسومي من نوع Apple GPU خماسي النواة.- نظام تشغيل الجهاز iOS 16.- مساحة الشاشة 6.7 بوصة.- مقاوم للغبار والماء ويظل لمدة تصف ساعة تحت الماء على عمق 6 متر.- البطارية تعمل لمدة 30 ساعة مع تشغيل الفيديوهات، و100 ساعة عند تشغيل الصوتيات فقط.سعر هاتف iphone 14 pro maxومن المتوقع أن يتم طرح هاتف iphone 14 pro max النسخة 256 جيجا بايت بسعر 1099 دولار أمريكي، أي ما يعادل 20593 جنيه مصري، والنسخة 512 جيجا بايت بسعر 1200 دولار أمريكي أي نحو 22486 جنيه مصري.