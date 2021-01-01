مواصفات و سعر iphone 14 pro max.. البطارية تعمل لـ30 ساعة ومقاوم للماء

تستعد الشركة الأمريكية «آبل» لإطلاق هاتفها الجديد iphone 14 pro max خلال الشهور المقبلة وتحديدًا في سبتمر، بعد أن أضافت بعض التطويرات على النسخة السابقة iphone 13 pro max، لذا بعد إعلان الشركة عن نيتها في إصدار الهاتف الجديد، زادت عمليات البحث عن سعر وإمكانيات الجهاز، وهو ما سنحاول تسليط الضوء عليه في هذا التقرير.
من المعروف عن شركة «آبل» الأمريكية هو تطويرها المستمر لأجهزتها واهتمامها بإضافة مميزات وإمكانيات جديدة بين الحين والآخر، ما جعل لها قاعدة كبيرة من المستخدمين حول العالم من محبي إقتناء الهواتف الذكية، ولذا وبعد فترة قصيرة من إصدارها نسخة iphone 13 pro max، استعدت الآن لإطلاق iphone 14 pro max، ويمواصفات مختلفة، وفقًا لموقع «gadgets».
مواصفات هاتف iphone 14 pro max
وكان من بين المواصفات والامكانيات التي سيتميز بها هاتف iphone 14 pro max:
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