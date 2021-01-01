«الشمر».. منعشة في فصل الصيف وفوائد صحية مذهلة



الشمر الشمر

أفضل ما يمكن عمله في أيام درجات الحرارة المرتفعة، وشهور الصيف هو تناول الكثير من السوائل لذا يجب الانتباه إليها جيدًا، وما تفعله في الجسم لتجنب الوزن، والمحاولة قدر المستطاع تناول مشروبات صحية لها فوائد ولا تسبب السمنة أو زيادة في الوزن، ورشح دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن»، فوائد مشروب الشمر الكبيرة، ووصفه بأنه حكاية منعشة في فصل الصيف، وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن فوائد الشمر.



الشمر مشروب الصيف المفضل

قال دكتور محمد حلمي إن مشورب الشمر رائع، وطعمه حكاية، وفوائده بالجملة، كما يمكن وضع حبوب الشمر مع المعجنات الصحية بطريقة للحصول على أفضل فائدة ونتيجة من تناول تلك المعجنات.



وأضاف «حلمي»: «أنا عن نفسي بعتبر الشمر من ألذ وأطعم الحبوب العطرية وكذلك المشروبات، وطبعا لما عرفت فوائده وقيمته الغذائية حبيته أكتر وأكتر، الشمر كمان ديتوكس هايل، ومشروب صحي خاصة اليومين دول في الحر»

قد يعجبك أيضا...

فوائد الشمر في الحروأوضح «حلمي» فوائد الشمر الصحية والمذهلة في الحر ومن بينها:ضبط مستوى ضغط الدم، وهذا لأن مضغ بذور الشمر لها دور مهم جدا في ضبط مستوى ضغط الدم، لأنها غنية بالبوتاسيوم.يساعد في تنظيم معدل ضربات القلب وضغط الدم.يقلل من احتباس الماء في الجسم، لأن الشمر المغلي يساعد الجسم في التخلص من السوائل الزائدة ومن السموم، ويقلل أيضا من مخاطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.الشمر أيضا مدر للبول.علاج عسر الهضم، ولذلك ينصح دكتور حلمي بتناول شاي الشمر، لأنه يساعد في علاج الانتفاخ وعسر الهضم، لأنه يعزز دور إنزيمات المعدة.ويعمل «الشمر» أيضا على تقليل السعال أو لأن الشمر المغلي بيساعد الجسم جدًا في مشكلات الجيوب الأنفية، والتهاب الشعب الهوائية، ويقلل أيضًا من أعراض السعال والصداع المصاحبين له.ويعمل أيضًا الشمر -وفقا لـ حلمي- على «تنقية الدم من السموم فهو ديتوكس قوي جدا، ومن ضمن مكونات الشمر، الزيوت والألياف التي تساعد بشكل كبير في تنقية الدم من السموم، وتسهل امتصاص المواد الغذائية».