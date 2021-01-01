«الشمر».. منعشة في فصل الصيف وفوائد صحية مذهلة

أفضل ما يمكن عمله في أيام درجات الحرارة المرتفعة، وشهور الصيف هو تناول الكثير من السوائل لذا يجب الانتباه إليها جيدًا، وما تفعله في الجسم لتجنب الوزن، والمحاولة قدر المستطاع تناول مشروبات صحية لها فوائد ولا تسبب السمنة أو زيادة في الوزن، ورشح دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن»، فوائد مشروب الشمر الكبيرة، ووصفه بأنه حكاية منعشة في فصل الصيف، وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن فوائد الشمر.
الشمر مشروب الصيف المفضل
قال دكتور محمد حلمي إن مشورب الشمر رائع، وطعمه حكاية، وفوائده بالجملة، كما يمكن وضع حبوب الشمر مع المعجنات الصحية بطريقة للحصول على أفضل فائدة ونتيجة من تناول تلك المعجنات.
وأضاف «حلمي»: «أنا عن نفسي بعتبر الشمر من ألذ وأطعم الحبوب العطرية وكذلك المشروبات، وطبعا لما عرفت فوائده وقيمته الغذائية حبيته أكتر وأكتر، الشمر كمان ديتوكس هايل، ومشروب صحي خاصة اليومين دول في الحر»
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