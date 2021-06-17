سعر الدولار في مصر اليوم تحديث يومي



اسعار العملات اسعار العملات

تنشر لكم مجلة أصول مصر خلال هذا التقرير أسعار الدولار اليوم السبت، على شاشة البنك المركزي، ومواقع البنوك الحكومية والخاصة، التحديث الفوري لأسعار العملات ومنها الدولار.



وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، نحو 18.70 للشراء، و 18.77 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 18.7جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، نحو 18.7جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib، نحو 18.72 للشراء، و 18.78 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، نحو 18.71 للشراء، و 18.78 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، نحو 18.68 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلي المتحد، نحو 18.71 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي، نحو 18.73 جنيه للشراء، 18.78 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية، نحو 18.72جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد، نحو 18.7 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك التعمير والإسكان، نحو 18.72 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

سجل سعر الدولا اليوم في بنك «إتش إس بي سي»، نحو 18.68 للشراء وعند البيع وصل إلى 18.78.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك سايب، نحو 18.68 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.