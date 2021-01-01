فوائد حب الرشاد .. يحمي العظام والقلب والشرايين

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، ،فوائد حب الرشاد .
1- فوائد للقولون يُساعد حبّ الرشاد على تنظيف الجهاز الهضمي؛ حيث يحتوي غلاف البذرة على صمغٍ يمتلك تأثيراً مُليناً، ممّا يخفف منالإمساك، ويُمكن تناول بذور حبّ الرشاد والعسل لتحسين حالة الاسهال الشديد الناتج عّن الاصابه بالأميبا،وقد وُجدَ أنّ استهلاك مسحوقحب الرشادمفيد لمغص الاطفال الرضع.
2- فائدة حب الرشاد للعظام والمفاصل والظهر بشكلٍ عام يُعدُّ حبّ الرشاد مفيداً للعظام والمفاصل؛ حيثُ إنّه مفيد لتسّريع التئام كسورالعظام، وقد تبين أنّ حبّ الرشاد يساهم في تسريع شفاء كسور العظام ،كما لوحظ أنّ لحبّ الرشاد خصائص تقلل الالتهاب، ومُسكِّنة للألم؛بما ذلك ألم المفاصل، وتيبسها، وليونتها، وانتفاخها، ومن الصعوبة في الحركة لدى المصابين بالتهاب المفاصل التيبسى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!