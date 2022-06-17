مساعد كيروش : هذه شروط كيروش لعودته لتدريب منتخب مصر

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كشف الجنوب إفريقي روجر دي سا مساعد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، عن شرطين لعودة كيروش لتدريب الفراعنة مرة أخرى.







وترددت العديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن رغبة اتحاد الكرة في إعادة كيروش لتدريب منتخب مصر مرة أخرى، وذلك بعد إقالة إيهاب جلال وتوجيه الشكر له.

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شرطان كيروش لـ عودته لتدريب منتخب مصروقال روجر دي سا في تصريحات خاصة لصدى البلد: “هناك شرطان لمستر كيروش للموافقة على العودة لتدريب منتخب مصر مرة أخرى”.وتابع: “الأول هو العرض، أن يمتلك عرض جيد من الاتحاد المصري، والثاني هو الأجواء حوله، فهو يريد أن تكون الأجواء حوله هادئة حتى يستطيع العمل بشكل جيد”.وعن رجوعه مع كيروش في حالة موافقته، اختتم: “بالتأكيد لو تلقيت دعوة سوف أوافق، أرحب بالعمل في مصر دائماً”.يذكر أن كيروش تولى تدريب منتخب مصر في وقت سابق، واستطاع الوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية مع الفراعنة، ولكنه فشل في الوصول إلى كأس العالم 2022 بقطر.