تسليم مؤسس موقع "ويكليكس" إلى أمريكا بعد موافة لندن

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صورة الخبر: مؤسس موقع "ويكليكس"
مؤسس موقع "ويكليكس"


أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، موافقتها على طلب تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتيل، وافقت على طلب الحكومة الأمريكية تسليم أسانج، مبينة أنه على الوزيرة التوقيع على أمر تسليم إذا لم تكن هناك أسباب لحظر الأمر..

وذكرت أنه أمام أسانج 14 يوما لاستئناف القرار.

وكانت محكمة في لندن أصدرت في 20 أبريل الماضي أمرا بتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة.

إلا أن مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دعا بريطانيا إلى الامتناع عن تسليم أسانج، لأن ذلك "سيكون له تأثير مخيف على حرية وسائل الإعلام، ويمكن أن يعيق الصحافة في نهاية المطاف عن أداء مهمتها كمزود للمعلومات والرقابة العامة في المجتمعات الديمقراطية".

المصدر: وكالات الأنباء

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