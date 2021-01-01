تسليم مؤسس موقع "ويكليكس" إلى أمريكا بعد موافة لندن

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، موافقتها على طلب تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتيل، وافقت على طلب الحكومة الأمريكية تسليم أسانج، مبينة أنه على الوزيرة التوقيع على أمر تسليم إذا لم تكن هناك أسباب لحظر الأمر..
وذكرت أنه أمام أسانج 14 يوما لاستئناف القرار.
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