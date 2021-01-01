لحظة القبض على بهجت صابر خلال بث مباشر في أمريكا

ألقت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة، القبض على الناشط المصري بهجت صابر، وذلك بعدما تقدمت عدة سيدات بشكوى للشرطة ضده تتهمن إياه بتوجيه شتائم وسب قذف.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة القبض على الإخواني الهارب أثناء قيامه ببث مباشر، وحدث اشتباك لفظي بينه وبين سيدات وقام بتوجيه شتائم وسباب بألفاظ نابية.
وعلى إثر ذلك، تحركت شرطة نيويورك نحو المكان الذي يبث منه الإخواني الهارب فيديوهاته التحريضية بالمدينة، وألقت القبض عليه.
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