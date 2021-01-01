أهم أسباب تلف شاشة الموبايل



تلف شاشة الموبايل تلف شاشة الموبايل

من أهم اسباب تلف شاشة الموبايل التي قد تظهر مع مرور الوقت عند استخدام الأجهزة المزودة بشاشات من نوع OLED، حيث توجد العديد من المشكلات الشائعة التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية من بينها كسر الشاشة أو حرقها، لذلك سنقدم لك في مقالنا التالى بعض اسباب تلف شاشة الموبايل وأسباب حدوثها، وما الذي يمكن فعله لتجنب ذلك؟



أسباب تلف شاشة الموبايل

مع الاستخدام الكثير للهواتف الذكية تتأثر الشاشات التي تعمل باللمس لأسباب كثيرة يكون من ضمنها الاستخدام الخاطئ أوعدم المحافظة عليها، كما تؤدى بعض المشكلات التقنية الأخرى إلى حدوث مشكلات في الشاشة أيضا، لذا سنتعرف فيما يلي على أسباب تلف شاشة الموبايل.



1. وضع الهاتف في درجات الحرارة المرتفعة: يتسبب وضع الهاتف في درجات الحرارة المرتفعة إلى ارتفاع بطارية الهواتف مما قد يؤدى إلى انتفاخها وبالتالي حدوث كسور وخدوش في الشاشة لذا تجنب ترك هاتفك بالسيارة في الشمس.

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2. استخدام الكحول عند تنظيف شاشة الهاتف: يمكن أن يتسرب الكحول بين طبقات الشاشة، مما يؤدي إلى تدميرها تماما، لذلك قم برش الكحول على قطعة قماش ناعمة ثم استخدام قطعة قماش مبللة لتنظيف الشاشة.تشويش شاشة الموبايلهناك عدة أسباب تؤدي إلى تشويش شاشة الهاتف، من أهم هذه الأسباب هي:1. ضعف في قدرة البيكسيلات إن كانت أحادية أو ثنائية، فهي التي تقوم ببث الضوء اللازم لنقل الصورة على الشاشة الخارجية، هذا مما يؤدي إلى نقص دقة ظهور اللون عليها.2. عندما تكون أزرار الشاشة باللون الأبيض فهذا يزيد من الضغط على البيكسيلات لتنتج الضوء الأبيض مما يتسبب في وجود رعشة بالشاشة أو تشويش بسيط.حل مشكلة حرق شاشة الهاتفأولا: قم بغلق الهاتف تماما ولمدة ساعة، فمن الممكن أن تكون الشاشة قد قامت بحجز صورة معينة ولم تحترق، مما يتيح للشاشة استعادة قدرتها للعمل بشكل سليم مرة أخرى.ثانيا: يمكنك استخدام إحدى التطبيقات الموجودة على جوجل بلاي أو آب ستور، التي تعمل على إصلاح حروق الشاشة مثل تطبيق oled.ثالثا: إذا لم تنجح إحدى الطرق السابقة في إصلاح حرق شاشة الهاتف، سيتعين عليك التوجه إلى مراكز الصيانة التابع لها الهاتف، أو استبدال الشاشة.عيوب تغيير شاشة الموبايلتختلف الشاشات الأصلية التي تأتي مع هاتفك عن الشاشات المقلدة التي يتجه البعض لشرائها نظرا لقلة تكلفتها عند تغيير شاشة الموبايل التالفة، ولكن هناك بعض العيوب التي قد تظهر عند تغيير شاشة الموبايل، وهي كالآتي:1. مشاكل اللمس: بسبب اختلافها عن الشاشات الاصلية تكون إحدى المشكلات الرئيسية هي مشاكل اللمس حيث يوجد اختلاف في حساسية اللمس إذ لا تستجيب الشاشة لأوامرك بشكل أسرع.2. خصائص عرض رديئة: تقدم معظم شاشات الهواتف الذكية المقلدة خصائص عرض سيئة مقارنة بالشاشات الأصلية، حيث تأتي بنسبة سطوع أقل ودقة ألوان وحدة وتباين رديئة.3. جودة ومتانة أقل: يتم تصنيع معظم شاشات الهواتف الذكية بمواد زجاجة فائقة المتانة تتناسب مع الاستخدام الشاق للجهاز، بالإضافة إلى طبقة حماية قوية تحمي الشاشة من الانكسار بسهولة عند سقوط الهاتف، ولكن عند تغيير شاشة الموبايل بأخرى مقلدة اكون بجودة ومتانة أقل فهي مصنعة من مواد زجاجية رديئة سهلة الكسر.ظهور لون بنفسجي على شاشة الجوالتعد من أبرز علامات حرق شاشة الموبايل، هو وجود بقعة باللون البنفسجي تظهر على شاشة الجوال، حيث يؤدي ذلك إلى تغيير الألوان المحسوسة للشاشة تدريجيًا في منطقة واحدة أكثر من غيرها، وهو يحدث بسبب عدم انتظام البكسلات التي تستخدمها شاشات AMOLED أو OLED، فعندما يترك المستخدم صورة مفتوحة في شاشة الهاتف لفترة طويلة جدًا فإن وحدات البكسل تواجه صعوبة في التبديل إلى لون جديد.ويمكنك اصلاحها باتباع إحدى الخطوات التالية:أولا: تغيير الإعدادات الخاصة بالهاتف: ضبط إعدادات السطوع فكلما زادت صعوبة عمل وحدات البكسل في شاشات OLED، قد يتسبب ذلك في تغيير ألوان الشاشة أو حدوث مشاكل تؤدي إلى حرق الشاشة.ثانيا: إيقاف تشغيل الهاتف: قد يكون الحل الأمثل هو إيقاف تشغيل الهاتف، وتركه مغلقا لبضع ساعات، مما يمنح وحدات البكسل وقتا كافيا للراحة والتخلص من أي ألوان تظهر بالشاشة.