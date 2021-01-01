تكشف أوبو عن هاتف Oppo Reno7 A بكاميرا ثلاثية وسعر منافس



Oppo Reno7 A Oppo Reno7 A

أعلنت شركة أوبو Oppo، بهدؤء عن أحدث هواتفها الذكية في السوق اليابانية، حيث قدمت الشركة الهاتف الذكي Reno7 A، وهو إصدار جديد يأتي ضمن تشكيلة الفئة المتوسطة “رينو7”، يتميز بهيكل نحيف يبلغ وزنه 175 جراما فقط، مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف أوبو الجديد Reno7 A، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز، وتحتوي الشاشة على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها.



سعر ومواصفات هاتف أوبو Reno7 A

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ويتمتع هاتف أوبو Reno7 A، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة بورتريه بدقة 2 ميجابيكسل، تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي AI التي تقوم بتعديل الألوان بشكل مصطنع لجعل الصور أكثر جمالا لكل من الصور الشخصية والمناظر الطبيعية، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.ويعمل هاتف أوبو Reno7 A، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.ويتميز هاتف Reno7 A، بدعم تصنيف IP68 لحماية الجهاز ضد الماء والغبار، ودعم تقنية الدفع الالكتروني NFC، ويتم تشغيل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 12 من أوبو المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ويحزم بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.ويتوفر هاتف أوبو Reno7 A، للبيع في الأسواق اليابانية مقابل سعر حوالى 350 دولار أمريكي (أي ما يعادل 6500 جتيه مصري)، من غير المرجح أن يتوفر الجهاز خارج اليابان.