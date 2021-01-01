ينطلق هاتف Poco F4 5G رسمياً في حدث يعقد في 23 من يونيو

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صورة الخبر: Poco F4 5G
Poco F4 5G

تستعد شركة Poco للإعلان عن الرسمي عن هاتف Poco F4 5G في حدث يعقد يوم 23 من شهر يونيو الجاري.

أكدت التفاصيل السابقة على خطط Poco لدعم هاتف Poco F4 5G برقاقة معالج Snapdragon 870، كما يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

وتدعم الشركة أيضاً الهاتف بنظام تبريد 3112 مم مربع، مع Liquidcool 2.0، ولقد كشف الإعلان التشويقي عن تصميم الغطاء الخلفي للهاتف، وأيضاً تصميم الكاميرة الخلفية.

من جانب أخر يأتي هاتف Poco F4 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش ومعدل تحديث 120Hz، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

أيضاً يضم هاتف F4 5G مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر: بوابه المتميز

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