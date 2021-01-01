ينطلق هاتف Poco F4 5G رسمياً في حدث يعقد في 23 من يونيو

تستعد شركة Poco للإعلان عن الرسمي عن هاتف Poco F4 5G في حدث يعقد يوم 23 من شهر يونيو الجاري.
أكدت التفاصيل السابقة على خطط Poco لدعم هاتف Poco F4 5G برقاقة معالج Snapdragon 870، كما يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.
وتدعم الشركة أيضاً الهاتف بنظام تبريد 3112 مم مربع، مع Liquidcool 2.0، ولقد كشف الإعلان التشويقي عن تصميم الغطاء الخلفي للهاتف، وأيضاً تصميم الكاميرة الخلفية.
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