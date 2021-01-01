سعر هاتف Motorola Razr 3 القابل للطي

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صورة الخبر: Motorola Razr 3
Motorola Razr 3

تستعد شركة موتورولا لإطلاق إصدار جديد من هواتفها القابلة للطي Motorola Razr 3، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من @OnLeaks عن الجيل القادم من هواتف موتورولا القابلة للطي، حيث أوضحت التسريبات تفاصيل الألوان والسعر الذي ينطلق به الهاتف.

تؤكد التسريبات التي جاءت من Evan Blass أن هاتف موتورولا القادم ينطلق بعنوان Razr 3، وتقدم الهاتف باللون الأسود Quartz، كما يأتي الهاتف باللون الفضي.

كما تقدم موتورولا هاتف Razr 3 للأسواق بسعر 1149 يورو للأسواق، وهو سعر أعلى من هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3 بقيمة 100 يورو.

أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بنموذج يتميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

كما يأتي هاتف Razr 3 برقاقة معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف في السوق الصيني في البداية خلال الشهر المقبل.

المصدر: بوابه المتميز

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