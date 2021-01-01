سعر هاتف Motorola Razr 3 القابل للطي

تستعد شركة موتورولا لإطلاق إصدار جديد من هواتفها القابلة للطي Motorola Razr 3، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.
كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من @OnLeaks عن الجيل القادم من هواتف موتورولا القابلة للطي، حيث أوضحت التسريبات تفاصيل الألوان والسعر الذي ينطلق به الهاتف.
تؤكد التسريبات التي جاءت من Evan Blass أن هاتف موتورولا القادم ينطلق بعنوان Razr 3، وتقدم الهاتف باللون الأسود Quartz، كما يأتي الهاتف باللون الفضي.
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