المنطاد صار طائرة ركاب..

في مقاطعة يوركشاير، شمالي بريطانيا، تتسارع خطوات الوصول إلى ثورة في مجال النقل الجوي، حيث يجري اختبار أسطول من المناطيد الصديقة للبيئة.
وهناك التشابه بين ما يجري اختباره في بريطانيا والنسخة السابقة من المنطاد الألماني "زيبلين"، لكنه النموذج البريطاني أكثر أناقة، وصديق للبيئة، إذ لا يعتمد على "الهيليوم" وليس "الهيدروجين" الشديد الاشتعال.
وبوسع المنطاد حمل أكثر من 100 مسافر، في سرعة تبلغ 90 كيلومترا في الساعة، وبسبب هذه الأرقام المحدودة، لا تستطيع منافسة الطائرات النفاثة في السرعة وسعة الاستيعاب في الوقت الراهن.
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