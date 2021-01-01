تغرم روسيا جوجل لعدم الامتثال لـ "قواعد البيانات"

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قالت محكمة روسية إنها غرمت محرك البحث جوجل التابع لشركة ألفابت 15 مليون روبل (260 ألف دولار) لإخفاقه المتكرر في الامتثال للقانون الروسي الذي يفرض على شركات التكنولوجيا توطين بيانات المستخدمين.



وفرضت روسيا غرامات متعددة على شركات التكنولوجيا الأجنبية في السنوات القليلة الماضية بسبب مجموعة من الانتهاكات، في إجراء يقول منتقدون إنه محاولة من جانب موسكو لزيادة سيطرتها على الإنترنت.



وأحجم جوجل عن التعليق.

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وقيدت روسيا الوصول إلى تويتر وشبكات التواصل الاجتماعية الرئيسة التابعة لميتا بلاتفورمز مثل فيسبوك وإنستجرام، لكن جوجل ويوتيوب التابع له لا يزالان متاحين حاليا على الرغم مما يواجهانه من ضغوط.وقالت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو إنها فرضت الغرامة لما وصفته بتقاعس جوجل المتكرر عن تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في قواعد بيانات على الأراضي الروسية. ونقلت جوجل بعض موظفيها من روسيا بعد بدء الحرب في أوكرانيا نهاية شباط الماضي.وفرضت روسيا غرامة 1.5 مليون روبل على تطبيق (لايك مي) لتبادل الصور لارتكاب مخالفة لأول مرة. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في التطبيق للتعليق.وربما يتعذر على جوجل دفع الغرامة حيث أعلنت الشركة التابعة له في روسيا عن خطط لإشهار إفلاسها في مايو.