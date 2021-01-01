RuStore الجديد للتطبيقات يلقى رواجا في شهره الأول

أعلن القائمون على متجر التطبيقات الروسي الجديد RuStore أن المتجر يلقى إقبالا جيدا من قبل مستخدمي الأجهزة الذكية.
وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لشركة "VK" الروسية المسؤولة عن المتجر "خلال أقل من شهر على إطلاقه قام المستخدمون بتحميل RuStore أكثر من 500 ألف مرة، بالرغم من أن المتجر لا يحوي تطبيقات أجنبية حاليا لكننا نسعى لإدخال هذه التطبيقات في المستقبل".
وأشار البيان إلى أن المتجر يوفر حاليا أكثر من 400 تطبيق روسي منها تطبيقات لشبكة "VK" وتطبيقات لخدمات مشاهدة الفيديوهات وتطبيقات للخدمات الحكومية، وكذلك تطبيق "AliExpress" الروسي، وتطبيقات "Sberbank Online" المصرفية، وتطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي.
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