تجري روسيا اختبارا آخر على صواريخ "أنغارا" الفضائية



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تستعد لإجراء تجربة إطلاق جديدة لصواريخ "أنغارا" الفضائية الخفيفة.



وحول الموضوع قال رئيس المؤسسة دميتري روغوزين: "سيتم قريبا إرسال صاروخ خفيف من نوع Angara-1.2 إلى قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية، وسيتم إرساله إلى مدارات الأرض في عملية الإطلاق القادمة".



وأضاف "من المفترض أن يتم إطلاق Angara-1.2 قريبا، لقد أرسلنا قبله إلى تلك القاعدة صاروخا ثقيلا من نوع Angara-A5 وسيتم إطلاقه لاحقا".

قد يعجبك أيضا...

وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من صواريخ "أنغارا" الفضائية المعدّلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 متوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B فائقة الثقل، ويتم تصنيع كتل هذه الصواريخ في مركز "باليوت" في أومسك التابع لمؤسسة "روس كوسموس".وكانت قد أطلقت عام 2014 إلى مدارات الأرض صاروخا من نوع Angara-A5 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، وحمل الصاروخ حينها نموذجا لقمر صناعي وصل وزنه إلى 2.04 طن، وعام 2020 أطلقت صاروخا آخر من هذا النوع من القاعدة نفسها أيضا، وعام 2014 أجرت عملية إطلاق لصاروخ خفيف شبه مداري من هذا النوع، وفي أبريل الفائت أطلقت صاروخ Angara خفيف إلى مدارات الأرض أيضا.