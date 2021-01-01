هذا سعرها وموعد إنتاجها..أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية..



سيارة تعمل بالطاقة الشمسية سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

أعلنت شركة "لايتيير" الهولندية أنها ستبدأ هذا الخريف، تصنيع أول سيارة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية.



وستتموضع الألواح الشمسية المنحنية في سقف السيارة وغطاء محركها وجذعها، الأمر الذي سيؤدي إلى تغذية البطاريات الكهربائية بالطاقة.



وتقول الشركة إن السيارة ستكون قادرة على السير لمسافة 388 ميلا دون التوقف لإعادة الشحن.

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انتقادات جديدة للقيادة الذاتية في تسلاوقال الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس للشركة ليكس هوفسلوت، إن أكثر ما يميز السيارة هو مجموعة نقل الحركة الأكثر كفاءة في العالم، بالإضافة إلى خفة وزنها.وأضاف خلال كشف النقاب عن موديل "لايتيير 0" البالغ تكلفته 250 ألف يورو، أن "السيارات الكهربائية خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تعتمد على الشبكة الكهربائية التي تظل قائمة في الغالب على الطاقة المستمدة من الوقود الحفري".وأكمل قائلا: "إضافة الشمس باعتبارها مصدرا جديدا للطاقة يبعث مزيدا من الاطمئنان بقدرتك الدائمة على شحن سيارتك، مع دفع رسوم أقل كثيرا".وتعمل شركات أخرى على تطوير سيارات مزودة بألواح شمسية، لكن لا أحد منها جاهز لدخول السوق بعد.