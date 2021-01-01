يطرح وكيل بي واي دي موديل 2023 من F3 بالسوق المحلي



بي واي دي بي واي دي

تم مؤخرا طرح موديل 2023 من سيارة بي واي دي F3 المجمعة محليا في السوق المصري، حيث أكدت هذه الخبر شركة الأمل للسيارات باعتبارها وكيل سيارات BYD (بي واي دي) في مصر، وذكرت الشركة سعر هذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى (ناقل يدوي) بسعر 240 ألف جنيه.



ويحمل هذا الموديل المتاح محليا من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 108 حصان و145 نيوتن متر من عزم الدوران، كما يتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي 5 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

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وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- تكييف هواء.- عجلة قيادة متعددة الوظائف.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- مرايات جانبية كهربائية بإشارات LED.- زجاج كهرباء أمامي وخلفي.- فرش داخلي من الجلد.- قفل مركزي للأبواب.- نظام لمنع إدارة المحرك لمنع السيارة من السرقة.