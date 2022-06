غبور تعلن زيادة في أسعار سيارات شانجان 2022..تصل لـ 15 ألف جنيه..

شانجان 2022 شانجان 2022

أخطرت شركة جي بي غبور أوتو، وكيل العلامة التجارية شانجان في مصر، شبكة موزعيها بزيادة سعرية جديدة لسيارات شانجان 2022 طراز ” إيدو، إلسفن، CS35 plus ” حيث تراوحت الزيادات الجديدة ما بين ألفي إلى 15 ألف جنيهًا.



وصعدت أسعار السيارات شانجان إيدو 2022 حيث بلغت قيمة الزيادة 4 آلاف جنيه على مختلف فئاتها المطروحة في السوق المحلية.



أسعار ومواصفات شانجان إيدو 2022

ارتفعت أسعار شانجان إيدو 2022 للفئة الأولى لتسجل 283 ألف جنيه بدلاً من 279 ألف، وجاءت الفئة الثانية بسعر 303 ألف جنيه مقارنة بـ 299 ألفًا.

زودت سيارة شانجان إيدو 2022 بمحرك سعة 1600 سي سي، يعمل على توليد قوة 125 حصاناً، وعزم دوران 160 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.أسعار ومواصفات شانجان ألسفن 2022أما سيارات شانجان ألسفن 2022 فشهدت زيادة جديدة في أسعارها بلغت قيمتها ألفي جنيهًا لفئاتها الثلاث المطروحة في السوق المحلية، حيث صعدت الفئة الأولى لتسجل 227 ألف جنيه بعد الزيادة مقارنةً بسعر 225 ألفاً، وسجلت الفئة الثانية قيمة 247 ألف جنيه بدلاً من 245 ألفاً، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً فتتوفر بسعر 267 ألف جنيه مقابل 265 ألفاً.طرحت السيارة شانجان ألسفن في السوق المحلية عبر نوعين من المحركات، يختص النوع الأول بالفئة “المانيوال” والذي تبلغ سعته 1400 سي سي، وينتج قوة 101 حصان، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة يدوي خماسي السرعات، أما النوع الثاني من المحركات فيتوفر في الفئات الأوتوماتيك الأعلى تجهيزًا، ويأتي بسعة 1500سي سي، رباعي الأسطوانات، بقوة 107 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك.أسعار ومواصفات شانجان CS35 plus موديل 2022أما الزيادة الأعلى كانت من نصيب السيارة شانجان CS35 plus والتي بلغت 15 ألف جنيهًا، لتسجل الفئة الأولى 414 ألفًا بدلا من 399، وبالنسبة للفئة الثانية سجلت 435 ألفًا مقارنة بـ 420 ألفًا، والفئة الثالثة والأعلى تجهيزا وصلت لـ 460 ألفًا بدلا من 445 آلاف.https://d3sq5tcuvfk98b.cloudfront.net/2022/06/1655331368_864_160900_img20220615wa0024-460x490.jpgأسعار شانجان موديل 2022وتتوفر شانجان CS35 plus موديل 2022 الجديدة في ثلاث فئات مختلفة التجهيزات؛ وتستمد السيارة قوتها من محرك 1.4 T-GDI سي سي، يمنحها قوة 160 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، و260 نيوتن /متر للعزم الأقصى، وهو ما يميزها بأداء قوي.