زيادة أسعار سيارات شيري موديل 2023 للمرة الأولى.بعد إطلاقها..

أعلنت جي بي غبور أوتو، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية شيري في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارات شيري 2023 ، بقيم تتراوح بين 5 إلى 8 آلاف جنيه، وتعد هذه الزيادة السعرية الأولى من نوعها منذ طرح الطرازات الجديدة، وهي شيري ” أريزو 5 ، تيجو 7 ، و تيجو 3 فيس ليفت ” داخل الأسواق المصرية.
أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023
ارتفعت أسعار الفئة الأولى من سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 بنحو 5 آلاف جنيه، لتسجل 235 ألف جنيه، بدلا من 230 ألف جنيه، وبلغت الفئة الثانية سعر 260 ألف جنيه، مقارنة بـ 255 ألفاً، أما الفئة الثالثة والأعلى تجهيزاً فجاءت بسعر 275 ألف جنيه، بدلًا من 270 ألف جنيه.
وتعتمد سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 المجمعة محلياً على محرك تبلغ سعته 1500 سي سي، ويولد قوة 114 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران 141 نيوتن / متر، ويتصل محرك الفئة الأولى بناقل حركة يدوي خماسي السرعات، أما الفئة الثانية والثالثة فتتنقل سرعتهما عبر ناقل حركة أتوماتيك سباعي السرعات “CVT”، ينقل الحركة إلى العجلات الأمامية من خلال منظومة جر أمامي.
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