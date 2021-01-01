زيادة أسعار سيارات شيري موديل 2023 للمرة الأولى.بعد إطلاقها..

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أعلنت جي بي غبور أوتو، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية شيري في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارات شيري 2023 ، بقيم تتراوح بين 5 إلى 8 آلاف جنيه، وتعد هذه الزيادة السعرية الأولى من نوعها منذ طرح الطرازات الجديدة، وهي شيري ” أريزو 5 ، تيجو 7 ، و تيجو 3 فيس ليفت ” داخل الأسواق المصرية.



أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023

ارتفعت أسعار الفئة الأولى من سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 بنحو 5 آلاف جنيه، لتسجل 235 ألف جنيه، بدلا من 230 ألف جنيه، وبلغت الفئة الثانية سعر 260 ألف جنيه، مقارنة بـ 255 ألفاً، أما الفئة الثالثة والأعلى تجهيزاً فجاءت بسعر 275 ألف جنيه، بدلًا من 270 ألف جنيه.



وتعتمد سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 المجمعة محلياً على محرك تبلغ سعته 1500 سي سي، ويولد قوة 114 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران 141 نيوتن / متر، ويتصل محرك الفئة الأولى بناقل حركة يدوي خماسي السرعات، أما الفئة الثانية والثالثة فتتنقل سرعتهما عبر ناقل حركة أتوماتيك سباعي السرعات “CVT”، ينقل الحركة إلى العجلات الأمامية من خلال منظومة جر أمامي.

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سيارات شيري تيجو 7 موديل 2023وقفزت أسعار الفئة الأولى من سيارات شيري تيجو 7 الجديدة بنحو 375 ألف جنيه بدلا من 370 ألف جنيه، بزيادة 5 ألاف جنيه، أما الفئة الثانية الأعلى تجهيزاً بقيمة 407 ألف جنيه مقارنة 400 ألف جنيه، بارتفاع 7 آلاف جنيه.وتستمد تيجو 7 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ومزود بشاحن تيربو، ليتمكن المحرك من توليد قوة 145 حصان، مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، ويتصل بناقل حركة مكون من 6 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.3 لتر عند قطع مسافة 100 كيلو /متر.شيري تيجو 3 فيس ليفت 2023وتتوفر سيارات شيري تيجو 3 عبر فئة واحدة من التجهيزات؛ بسعر 320 ألف جنيه، مقابل 315 ألف جنيه، بارتفاع يقدر بـ 5 آلاف جنيه.وتعتمد شيري تيجو 3 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر ، يولد قوة 126 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران 160 نيوتن /متر، ويتصل المحرك بصندوق تروس أوتوماتيكي من نوع CVT، ينقل الحركة إلى العجلات الأمامية، ليمكن السيارة من الوصول إلى سرعتها القصوى 180 كم/س، حيث يبلغ معدل استهلاك الوقود 6.7 لتر عند قطع مسافة 100 كم.