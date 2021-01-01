بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية الأحد المقبل في تعليم مطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة مطروح عن بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022 اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 19 يونيو ولمدة 15 يوما.
وأضاف وكيل تعليم مطروح أن الطالب أو ولي أمره عليه التقدم بطلب عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الإطلاع عليها والتي تبلغ 35 جنيها فقط لاغير وفق للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 28 مارس 2022 على أن تجمع الإدارات الطلبات وتسلمها للكنترول، الذي يحدد المواعيد المقررة لكل طالب للإطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به.
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