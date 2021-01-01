تعرف على أسعار سيارات هيونداي لموديل 2022 في مصر..بعد آخر زيادة..

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بعد أسبوعين فقط من آخر زيادة رسمية شهدتها سيارات هيونداي ؛ كشفت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لها في مصر، عن قائمة سعرية جديدة لموديلات 2022 ، حيث شهدت القائمة زيادات سعرية على كافة طرازات العلامة اليابانية المطروحة محلياً بكل فئاتها، وتراوحت قيم الارتفاعات هذه المرة ما بين 5 آلاف جنيه إلى 20 ألف، بحسب الأسعار الرسمية التي أعلنتها الشركة.



أسعار هيونداي بايون 2022

حيث سجلت سيارات هيونداي بايون 2022 في الفئة الأولى سعر 400 ألف جنيه مقارنةً بسعر 390 ألفاً، وذلك بقيمة زيادة بلغت 10 آلاف جنيه، بينما ارتفعت الفئة الثانية إلى 425 ألف جنيه بدلاً من 415 ألف.



وصعدت الفئة الثالثة إلى سعر 445 ألف جنيه مقابل سعر 435 ألف سابقاً، وسجلت الفئة الرابعة والأعلى تجهيزاً مبلغ 465 ألف جنيه بدلاً من 455 ألفاً.

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أسعار سيارات هيونداي i20 موديل 2022وسجلت سيارات هيونداي i20 موديل 2022 في الفئة الأولى سعر 370 ألف جنيه مقابل سعر 360 ألفاً سابقاً، وذلك بزيادة سعرية بلغت 10 آلاف جنيه.وبلغت الفئة الثانية بعد الزيادة سعر 390 ألف جنيه بدلاً من 380 ألف، بينما ارتفعت الفئة الثالثة إلى 400 ألف جنيه مقارنةً بسعر 390 ألفاً، أما الفئة الرابعة والأعلى تجهيزاً فسجلت سعر 410 آلاف جنيه بعد سعر 400 ألف في بداية يونيو.أسعار هيونداي i10 موديل 2022أحدث سيارات هيونداي i10 - هيونداي i10 - سعر هيونداي i10 - مواصفات هيونداي i10 - صور هيونداي i10 - موقع سيارات مستعملة - جروب سيارات - أحدث السيارات - أخبار السيارات - أسعار السياراتصعدت أسعار هيونداي i10 موديل 2022 بفئتيها المطروحتين في السوق بقيمة بلغت 4 آلاف جنيه، فسجلت الفئة الأولى “Spirit ” 279 ألف جنيه مقارنة بـ 275 ألف جنيه قبل الزيادة، أما الفئة الثانية ” Elite” فارتفعت لتسجل 289 ألفًا بدلًا من 285 ألف جنيه، وفقًا للقائمة السعرية الجديدة من قبل الشركة.أسعار هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022أما سيارات هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 فزادت بمقدار 15 ألف جنيه؛ لتصل الفئة الأولى منها إلى سعر 440 ألف جنيه بدلاً من 425 ألفاً، وصعدت الفئة الثانية إلى سعر 445 ألف جنيه مقابل سعر 430 ألف في السابق.وقفزت الفئة الثالثة إلى 450 ألف جنيه مقارنةً بسعر 435 ألفاً، بينما سجلت الفئة الرابعة سعر 465 ألف جنيه مقابل 450 ألف جنيه في السابق.وجاءت الفئة الخامسة بسعر 490 ألف بدلاً من 475 ألفاً، أما الفئة السادسة فبلغ سعرها 515 ألف جنيه بعد سعر 500 ألف، في حين وصل سعر الفئة السابعة إلى 550 ألف جنيه مقابل 535 ألف، وانتهت الفئة الثامنة عند سعر 610 آلاف جنيه مقارنة بسعر 595 ألفاً.أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2022سعر هيونداى إلنترا HD - مواصفات هيونداى إلنترا HD - صور هيونداى إلنترا HD - استدعاء هيونداى إلنترا HD - أحدث سيارات هيونداي - السيارات الكورية - موقع سيارات مستعملة - جروب سيارات - أحدث السيارات - أخبار السيارات - أسعار السياراتوبلغ سعر الفئة الأولى من سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2022 نحو 330 ألف جنيه، بدلا من 325 ألف، بفارق 5 آلاف، أما عن الفئة الثانية بقيمة 337 ألف جنيه، مقارنة بـ332 ألف جنيه.وسجلت الفئة الثالثة نحو 350 ألف جنيه، بدلًا من 345 ألف جنيه، وبالنسبة للفئة الرابعة والأعلى تجهيزا فبلغت سعو 355 ألف جنيه، مقارنة بـ 349 ألف جنيه، بزيادة 6 آلاف جنيه.أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2022وقدرت أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2022 للفئة الأولى بنحو 300 ألف جنيه، 295 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه، فيما جاءت الفئة الثانية بسعر 310 ألف جنيه، بدلاً من 305 ألف جنيه.وصعدت الفئة الثالثة بنحو 8 آلاف جنيه، ليصبح سعرها 319 ألف جنيه، مقارنة بـ311 ألف جنيه، أما عن الفئة الرابعة فسجلت سعر 329 ألف جنيه مقابل 321 ألف جنيه، وبلغت الفئة الخامسة “الهاي لاين” سعر 339 ألف جنيه، بدلا من 331 ألف جنيه.أسعار هيونداي أكسنت HCI موديل 2022ارتفعت أسعار سيارات هيونداي أكسنت HCI موديل 2022، بقيمة 5 آلاف جنيه، ليبلغ سعر الفئة الأولي 330 ألف جنيه، بدلا من 325 ألف جنيه، والفئة الثانية سجلت سعر 350 ألف جنيه ، مقارنة بـ 345 ألف جنيه.وقفزت أسعار الفئة الثالثة من هيونداي HCI إلى 350 ألف جنيه، مقابل 345 ألف جنيه، والفئة الرابعة بقيمة 370 ألف جنيه، بدلا من 365 ألف جنيه.أسعار هيونداي كريتا موديل 2022سعر هيونداي كريتا - صور هيونداي كريتا - مواصفات هيونداي كريتا - أحدث سيارات هيونداي - موقع سيارات مستعملة - جروب سيارات - أخبار السياراتزادت أسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 بجميع فئاتها المتاحة بقيمة 5 آلاف جنيه، ووصل سعر الفئة الأولى “Smart ” إلى 460 ألفًا بدلًا من 455 آلاف جنيه، وجاءت الفئة الثانية ” Smart+ ” بسعر 475 ألف جنيه مقارنة بسعرها السابق 470 ألفًا قبل الزيادة، فيما تباع الفئة الثالثة ” Modern ” بسعر 500 ألف جنيه بدلًا من 495 ألفًا، وارتفعت الفئة الرابعة ” Advanced ” الأعلى تجهيزًا لتصل إلى 525 آلاف جنيه مقارنة بـ 520 ألفًا.أسعار هيونداي توسان موديل 2022أما طراز توسان فسجل أعلى معدل زيادة بين مختلف طرازات هيونداي، حيث وصلت قيمة الزيادة إلى 20 ألف جنيه لجميع فئاتها الخمس الموجودة في السوق المحلية.فوصل سعر الفئة الأولى “Smart ” إلى 595 ألف جنيه بدلًا من 575 ألف جنيه قبل الزيادة، أما الفئة الثانية ” Smart+” فصعدت إلى 625 ألفًا جنيه بدلًا من 605 آلاف، وسجلت الفئة الثالثة ” Modern ” سعر 660 ألفًا مقارنة بـ 640 ألف جنيه، فيما جاء سعر الفئة الرابعة ” Advanced ” بـ 715 ألفًا بدلًا من 695 آلاف، والفئة الخامسة ” Premium ” صاحبة أعلى تجهيزات سعر 755 آلاف مقارنة بـ 735 آلاف.