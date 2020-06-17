أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الخميس 17-6-2021



أسعار العملات أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الخميس، 17-6-2021، بمستهل التعاملات مقابل الجنيه المصري، مستويات مستقرة لتقترب في تداولاتها من مستويات الأمس داخل شبكة فروع البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك بحسب آخر التحديثات المعلنة على موقع البنك المركزي المصري الرسمي عن أسعار العملات في مصر، كما تستعرض منصة المال الإلكترونية أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم، كالآتي:



أسعار العملات بنك مصر

استهلت أسعار العملات اليوم بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، تعاملاتها مقابل العملة المحلية، كالآتي:



سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل نظيره المصري، 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

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فيما يتداول سعر اليورو مقابل الجنيه، مسجلاً 18.68 جنيه للشراء و18.825 جنيه للبيع.وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المحلي، 21.77 جنيه للشراء و22.96 جنيه للبيع.كما حقق سعر صرف الريال السعودي، مستويات قرب 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، في التداولات الصباحية أمام الجنيه.ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.245 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، بفروع بنك مصر.أسعار العملات البنك الأهليوأمام العملة المحلية الجنيه، جاءت أسعار العملات اليوم بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، كالآتي:سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل نظيره المصري، 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.وبذلك يحتفظ بنكي “الأهلي المصري” و”مصر” بأدنى مستوى للعملة الخضراء أمام الجنيه بالسوق المحلية، صباح اليوم.وكلك، بالنسبة إلى سعر العملة الأوروبية مقابل العملة المحلية، حيث يتداول اليورو أمام الجنيه بفروع “الأهلي” عند أدنى مستوى، 18.66 جنيه للشراء و18.83 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي.وبالمثل، يتداول سعر العملة الإنجليزية أمام الجنيه، عند أدنى مستوى بالسوق المحلية، 21.77 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع، بفروع “الأهلي” و”مصر”.فيما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، بالترتيب.ويتداول سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، عند 4.25 و4.27 جنيه للشراء والبيع، بالترتيب.أسعار العملات في شركات الصرافةوبالنسبة إلى سعر العملات اليوم في سوق الصرافة المحلية، تقدم منصة المال الإلكترونية لقراءها مستويات التداول الصباحية للعملات المختلفة أمام الجنيه المعلنة من الشركة المصرية للصرافة؛ التابعة لبنك مصر، كالتالي:سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، 15.58 و15.68 جنيه للشراء والبيع، بالترتيب.وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.68 جنيه للشراء و18.825 جنيه للبيع.وبالنسبة إلى سعر الإسترليني مقابل الجنيه، وصل 21.77 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع، بالمصرية للصرافة.واقترب سعر الريال مقابل الجنيه، من مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.وكذلك يتداول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، قرب 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.أسعار العملات CIB البنك التجاري الدوليجاءت أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه، بفروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول، كالتالي:سجل سعر العملة الخضراء مقابل العملة المحلية، 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.وبجانب مصرفين آخرين؛ حقق “التجاري الدولي” أعلى سعر للعملة الأوروبية مقابل الجنيه بالسوق المحلية، 19.01 و19.21 جنيه للشراء والبيع، بالترتيب.فيما سجل الإسترليني مقابل الجنيه، 22.08 و22.31 جنيه للشراء والبيع، بالترتيب.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.أسعار العملات في البنك المركزي المصريوسجلت أسعار العملات اليوم الرسمية مقابل الجنيه، بحسب آخر التحديثات الواردة على موقع البنك المركزي المصري، التالي:سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، قرب 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.وأظهر سعر اليورو مقابل الجنيه، مستوى سعري 18.91 جنيه للشراء و19.03 جنيه للبيع.كما عكس سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه، 22.03 جنيه للشراء و22.17 جنيه للبيع.واقترب سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، من مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.كما لامس سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، مستويات 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.أسعار العملات بنك الاسكندريةوبلغ سعر العملات اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الاسكندرية، التالي:سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع.وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.62 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع.فيما حقق سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، 21.77 جنيه للشراء و21.99 جنيه للبيع.وقرب 4.1 و4.19 جنيه للشراء والبيع، بالترتيب، يتداول سعر الريال مقابل الجنيه، صباح اليوم بفروع “الإسكندرية”.وبالنسبة إلى سعر الدرهم مقابل الجنيه، يتداول عند 4.23 و4.27 جنيه للشراء والبيع، بالترتيب.أسعار العملات البنك العربي الأفريقييتداول سعر الدولار مقابل الجنيه، عند 15.6 و15.7 جنيه للشراء والبيع، بالترتيب.فيما بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.7 و18.85 جنيه للشراء والبيع، بالترتيب.واقترب سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري، من مستويات 21.8 جنيه للشراء و21.99 جنيه للبيع، في تداولاته الصباحية.وعند 4.05 و4.19 جنيه للشراء والبيع، بالترتيب، يتداول سعر الريال مقابل الجنيه.وبالنسبة إلى سعر الدرهم أمام الجنيه، يتداول عند 4.19 و4.27 جنيه للشراء والبيع، بالترتيب.