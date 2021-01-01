اعرف مواصفات و سعر Oppo K10 5G.. «الهاتف يشحن بالكامل في 26 دقيقة فقط»



Oppo K10 5G Oppo K10 5G

تزايدت عمليات البحث على محرك جوجل العالمي، عن سعر ومواصفات Oppo K10 5G، وذلك خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت شركة «أوبو»عن طرحه في الهند بداية من 15 يونيو 2022، إذ يأتي الهاتف الجديد ضمن مجموعة K-series مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.



ويأتي سعر ومواصفات Oppo K10 5G، وفقا للعديد من المواقع التقنية من بينها «gizchina» التقني، إذ يعمل هاتف «أوبو» بواسطة معالج ثماني النواة والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، كما يوجد به ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت مقترنة بذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.



مواصفات Oppo K10 5G

وهناك مجموعة من المميزات والمواصفات المرتبطة بهاتف Oppo K10 5G منها:

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- شاشة من نوع LCD، بقياس 6.59 بوصة وجودة عرض Full HD +.- كما تبلغ دقة شاشة هاتف «أوبو» 2400 × 1080 بكسل، مع دعمها معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، محتوية على مستشعر لبصمة الإصبع.- ويأتي هاتف Oppo K10 5G، بكاميرا خلفية، تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل تصوير الماكرو.- ويجلب الهاتف كاميرا سيلفي مميزة بدقة 8 ميجابكسل.- ويتمتع الهاتف الجديد ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات؛ إذ يتم شحن الهاتف بالكامل في حوالي 26 دقيقة فقط.- وتبلغ أبعاد الهاتف 164.4 x 75.7 x 8.4 ملميتر، أما وزنه يبلغ 189 جرام.- ويتوفر هاتف أوبو في لونين هما الأسود والأزرق السماوي.سعر Oppo K10 5Gأما عن سعر Oppo K10 5G، فهو يباع في الأسواق الهندية مقابل 224 دولار، أي ما يعادل 4200 جنيه مصري، لنسخة رام 6 جيجابايت وذاكرة 128 جيجابايت.