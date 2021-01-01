قصة إنقاذ 47 قطة من الحرارة..تعيش مع مالكها في سيارة..

عثر في ولاية مينيسوتا الأميركية على 47 قطة تعيش في سيارة واحدة مع مالكها، بجو ارتفعت فيه درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية.
وقال عاملون في مجال رعاية الحيوانات إنه تم إنقاذ 47 قطة من مركبة كانت متوقفة في درجات حرارة مرتفعة، مع مالكها الذي رفض التخلي عنها رغم أنه أصبح مؤخراً بلا مأوى.
وارتفعت درجات الحرارة في المنطقة إلى 32 درجة مئوية (90 فهرنهايت) يوم الثلاثاء، وهو اليوم الذي تم فيه إنقاذ القطط، علماً أن الحرارة داخل حجرة السيارة كانت أعلى بكثير.
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