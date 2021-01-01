وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم



سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس خبر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة، وهو الأمر الذي أثار قلق وغضب طلاب أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة واولياء امورهم ، الذين انتقدوا هذا الارتباك في اعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة.



ومن جانبه تواصل موقع صدى البلد مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، للوقوف على حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس.



ونفى وزير التربية والتعليم كل ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة، بشأن سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس.

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وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد: كل ما بقال عن سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس، كلام لا أساس له من الصحة نهائيا.وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لم يتم سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس، مشيرا إلى ان نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة متاحة في المدارس بشكل طبيعي.وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم إعادة تصحيح الجزء الالكتروني في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.وقال وزير التربية والتعليم إنه تم تصحيح أسئلة الجزء الالكتروني في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التي تم تأديتها على منصة الامتحان عبر التابلت ، بشكل إلكتروني بالكامل دون تدخل أي عنصر بشري.وأضاف وزير التربية والتعليم أن أسئلة الجزء المقالي التي تم تأديتها ورقيا في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، تم تصحيحها بالشكل التقليدي على مستوى المدرسة.وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه لم يتم حجب اي نتائج للطلاب ، مؤكداً أن مصطلح حجب النتيجة لا يوجد نهائيا داخل الوزارة وتم إرسال جميع النتائج إلى المدارس.وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات فقط كانت مركزية ولكن النتائج لم تكن مركزية بل كانت المدارس تجمع نتيجة الامتحان المقالي على الترم الاول وتظهر النتيجة كاملة.أول رد من تعليم القاهرة على سحب نتيجة أولى وثانية ثانويوفي نفس الإطار .. أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنه لم تصدر أية تعليمات ب سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس.وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ان حقيقة ما حدث هو انه فقط كان قد أوصى في وقت سابق بمراجعة و تدقيق النتيجة ، ولم يصرح بأي تصريح يفيد ب سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس.وناشد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أولياء الأمور والجمهور بتحري المعلومات من مصدرها، وعدم اتباع الشائعات التي تزعم كذبا سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس، مؤكدا حرصه على صالح أبنائنا الطلبة.