الآن يمكنك إخفاء ردودك بعد إرسالها.. ميزة جديدة في تحديث واتساب الجديد..

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ميزة جديدة أضافها تطبيق واتساب قبل يومين، يمكن للمستخدمين بها إرسال الرسائل وإخفائها مرة أخرى بعد مدة من الزمن يحددونها بأنفسهم، لذا بعد إضافة تلك الميزة، شهد محرك البحث العالمي «جوجل» العديد من الاستفسارات بشأن تحديث واتساب الجديد، ويحاول كل منهم تنزيل النسخة الحديثة للاستمتاع بهذه الميزة الجديدة.



أضافت واتساب ميزة جديدة لمستخدميها يمكنهم الاستفادة منها بمجرد تنزيلهم تحديث واتساب الجديد على هواتفهم المحمولة، والتي تمكنهم من إرسال بعض الرسائل ومن ثم إخفائها مرة أخرى من الدردشة بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا من وقت إرسالها، وهو ما أوضحته «واتساب» عبر موقعها الرسمي، موضحة أنها ميزة اختيارية يمكن استخدامها أو لا.



تحديث واتساب الجديد

رغم إضافة إمكانية إخفاء الرسائل بعد إرسالها من خلال تحديث واتساب الجديد، إلا أن المستخدمين لا يمكنهم سوى إخفاء الرسائل الحديثة فقط التي يرسلونها في الدردشة بعد تحديث التطبيق أما القديمة التي تم إرسالها أو تلقيها فلا يمكن التحكم فيها.

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وفي الدردشة الفردية يمكن للمستخدم تشغيل الرسائل المختفية أو إيقاف تشغيلها، بينما بالدردشة الجماعية يمكن لأي مشارك في المجموعة تشغيل الرسائل المختفية أو إيقاف تشغيلها، كما يمكن لمسؤول المجموعة تغيير إعداداتها للسماح فقط للمسؤولين بتشغيل الرسائل المختفية أو إيقاف تشغيلها.طريقة تفعيل تحديث واتساب الجديدوأوضحت واتساب أنه إذا لم يفتح المستخدم التطبيق خلال 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا على الأكثر، فستختفي الرسالة من الدردشة، ومع ذلك قد يستمر عرض معاينة الرسالة في الإشعارات حتى يتم فتح التطبيق، وأنه إذا أرسل المستخدم ردا على رسالة مخفية فإن النص المقتبس سيظل في الدردشة بعد المدة التي يحددها، وإذا تمت إعادة توجيه لرسالة مخفية إلى دردشة مع اختفاء الرسائل فلن تختفي الرسالة في الدردشة المعاد توجيهها.وفي حال أنشأ المستخدم نسخة احتياطية قبل إختفاء الرسالة، فسيتم تضمين الرسالة المختفية في النسخة الاحتياطية، بحسب تأكيد واتساب فأنه يمكن الاستفادة من ميزة إخفاء الرسائل بعد إرسالها من خلال تنزيل تحديث واتساب الجديد، ومن ثم الانتقال إلى إعدادات واتساب والنقر على «الحساب» ثم «الخصوصية» ثم «مؤقت الرسائل الافتراضي» وأخيرًا تحديد المدة.