الآن يمكنك إخفاء ردودك بعد إرسالها.. ميزة جديدة في تحديث واتساب الجديد..

ميزة جديدة أضافها تطبيق واتساب قبل يومين، يمكن للمستخدمين بها إرسال الرسائل وإخفائها مرة أخرى بعد مدة من الزمن يحددونها بأنفسهم، لذا بعد إضافة تلك الميزة، شهد محرك البحث العالمي «جوجل» العديد من الاستفسارات بشأن تحديث واتساب الجديد، ويحاول كل منهم تنزيل النسخة الحديثة للاستمتاع بهذه الميزة الجديدة.
أضافت واتساب ميزة جديدة لمستخدميها يمكنهم الاستفادة منها بمجرد تنزيلهم تحديث واتساب الجديد على هواتفهم المحمولة، والتي تمكنهم من إرسال بعض الرسائل ومن ثم إخفائها مرة أخرى من الدردشة بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا من وقت إرسالها، وهو ما أوضحته «واتساب» عبر موقعها الرسمي، موضحة أنها ميزة اختيارية يمكن استخدامها أو لا.
تحديث واتساب الجديد
رغم إضافة إمكانية إخفاء الرسائل بعد إرسالها من خلال تحديث واتساب الجديد، إلا أن المستخدمين لا يمكنهم سوى إخفاء الرسائل الحديثة فقط التي يرسلونها في الدردشة بعد تحديث التطبيق أما القديمة التي تم إرسالها أو تلقيها فلا يمكن التحكم فيها.
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