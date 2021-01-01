للتوقف عن الشخير "حيلة واحدة بسيطة بفمك"

أكدت إحدى خبيرات الصحة البدنية أن لديها الحل للشخير، وكل ما يتطلبه الأمر هو "خدعة واحدة بسيطة بفمك".
وكشفت كاثرين هول، أخصائية علم النفس في النوم من Somnus Therapy، بالشراكة مع Happy Beds، أن "تكرار أحرف العلة بصوت عال" قبل وقت النوم قد يكون هو الحل.
وأوضحت: "تمارين مكافحة الشخير للحلق طريقة رائعة لتقوية عضلات الحلق ومنعها من الاهتزاز أثناء النوم - سبب الشخير. بضع مرات في اليوم، اقض بضع دقائق في إعادة كل حرف من أحرف العلة (a-e-i-o-u) بصوت عال".
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