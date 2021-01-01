للتوقف عن الشخير "حيلة واحدة بسيطة بفمك"

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صورة الخبر: الشخير
الشخير

أكدت إحدى خبيرات الصحة البدنية أن لديها الحل للشخير، وكل ما يتطلبه الأمر هو "خدعة واحدة بسيطة بفمك".

وكشفت كاثرين هول، أخصائية علم النفس في النوم من Somnus Therapy، بالشراكة مع Happy Beds، أن "تكرار أحرف العلة بصوت عال" قبل وقت النوم قد يكون هو الحل.

وأوضحت: "تمارين مكافحة الشخير للحلق طريقة رائعة لتقوية عضلات الحلق ومنعها من الاهتزاز أثناء النوم - سبب الشخير. بضع مرات في اليوم، اقض بضع دقائق في إعادة كل حرف من أحرف العلة (a-e-i-o-u) بصوت عال".

ويمكن أن يحدث الشخير لعدد من الأسباب والعوامل الشخصية.

ووفقا لـ NHS: "يحدث الشخير بسبب أشياء مثل لسانك أو فمك أو حلقك أو مجاري الهواء في أنفك التي تهتز أثناء التنفس. ويحدث هذا لأن هذه الأجزاء من جسمك تسترخي وتضيق عندما تكون نائما".

وتزداد احتمالية إصابتك بالشخير في حال:

- زيادة الوزن.
- التدخين.

- شرب الكثير من الكحول.

- النوم على ظهرك.

كما أن انقطاع النفس النومي، على سبيل المثال، يمكن أن يزيد من خطر الشخير بسبب انسداد المسالك الهوائية مؤقتا أثناء نومك.

المصدر: روسيا اليوم

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