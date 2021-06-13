أوبك يحذر من تداعيات الصراعات الدولية الراهنة على ارتفاع تكاليف الطاقة



أوبك أوبك

أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن المحادثات الدولية حول الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة لا تزال شديدة الانفعالات وليست واسعة النطاق أو عملية.



وقال باركيندو - في ندوة نظمتها جامعة دندي ومركز الطاقة والبترول وقانون وسياسة المعادن في لندن، إن المعايير الجديدة للخطاب العام حول انتقال الطاقة مختصرة في السؤال: هل أنت مع أو ضد الوقود الأحفوري؟، مشيرا الى ان هذا الانقسام خاطئ و التحديات التي نواجهها هائلة ومعقدة .



وحذر باركيندو من تداعيات الصراعات الدولية الراهنة وتأثيرها على ارتفاع تكاليف الطاقة وتهديد أمن الطاقة، لافتا إلى الحاجة إلى تقليل الانبعاثات في جميع أنحاء العالم .

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وشدد باركيندو - أيضًا - على أهمية المضي قدمًا في تنمية الاستثمارات في قطاع الطاقة والحاجة إلى الوضوح من جانب صانعي السياسات وأصحاب المصلحة في الصناعة.يشار إلى أن جامعة دندي البريطانية أعلنت - خلال الندوة أيضًا - عن إعادة تعيين محمد باركيندو كأستاذ فخري في كلية العلوم الاجتماعية حتى مايو 2026.