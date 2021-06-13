أسعار البيض اليوم الجمعة 17 يونيو في الأسواق..



أسعار البيض أسعار البيض

شهدت أسعار البيض اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 حالة من الارتفاع الطفيف، وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي :



سجل سعر طبق البيض الأحمر 55 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 60 جنيهًا حسب المنطقة.



وسجل سعر طبق البيض الأبيض بالمزرعة حوالي 53 جنيهًا في المزرعة، في حين يتراوح سعره للمستهلك 57 جنيهًا.

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أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 55 جنيهًا و يباع بسعر 63 جنيهاً للمستهلك حسب المنطقه .جدير بالذكر، أن مصر حقّقت طفرة كبيرة في صناعة الدواجن ونجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتي 100% والذي يصل لحوالي 14 مليار بيضة سنوياً، بإجمالي استثمارات في صناعة الدواجن حوالي 100 مليار جنيه، بعدد ما بين 50 إلى 60 ألف منشأة ويعمل بها حوالي 3 ملايين عامل إلا أن أسعار البيض مرتفعة.ومن جانبه قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أرتفاع أسعار البيض يرجع إلى عملية العرض والطلب لكن التغيرات المناخية التى تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية ادت إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، وتسببت في خسائر فادحة للمربين، وارتفاع أسعار الأعلاف أدى إلى خروج أعداد كبيرة من المنظومة وإحجام المربين عن إدخال قطعان من الكتاكيت البياض للتربية نتيجة الخسائر المتكررة.