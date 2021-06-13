أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 يونيو فى مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.59%، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 17 من الشهر الجاري، وانخفض سعر الأوقية إلى مستوى 1846 دولار، لتخسر الاوقية من 10 دولارات، وذلك بعد أن قفز بالأمس لبسجل 1857 دولارا، بعد عدة تقلبات سعرية خلال التداول ببورصة الذهب العالمية، أغلبها اتجه نحو الصعود.



وعلى الصعيد المحلي استقرت أسعار الذهب بالسوق المصري بمستهل تعاملات اليوم، وذلك بعد أن ارنفع سعر الجرام بختام التعاملات بقيمة 7 جنيهات متاثرًا بارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وتسيطر على أسواق الذهب والمجوهرات حالة من الارتباك وعدم الاستقرار بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.



أسعار الذهب اليوم

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وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة بمستهل التعاملات بالسوق المحلية وفقا لـ «EGYPT GOLD PRICE» كالتالي عيار 21 بسعر 1005 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 861 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 1149جنيهًا للجرام، وعيار 14 نحو 670جنيها، وعيار12 سجل 574، وسجل سعر الجنيه الذهب 8040 جنيها، وذلك دون المصنعية.ويضاف إلى سعر الجرام بمحال الذهب والمجوهرات سعر المصنعية، والتي تختلف من تاجر لآخر، ومن محافظة إلى أخرى، بحسب حجم وشكل كل قطعة ذهبية، وتتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبا من سعر الجرام.وتشهد أسعار الذهب اليوم حالة من التوتر وعدم الاستقرار بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع نسبة التضخم، إضافة إلى تأثر أسعار المعدن الأصفر بسعر الدولار، وقرارات رفع سعر الفائدة، وجميها عوامل تؤثر على سعر الذهب اليوم.ورغم حالة التوتر التي تشهدها أسواق الذهب العالمية والمحلية يظل المعدن الأصفر ملاذًا آمنا ومخزنا هاما للقيمة يجذب إليه المستثمرين، حيث أنه يعد أفضل وعاء استثماري وأهم مخزن للقيمة.