قمة الأهلي والزمالك .. الموعد والتشكيل المتوقع



قمة الأهلي والزمالك قمة الأهلي والزمالك





تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء الأحد المقبل لمتابعة ديربي الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة ال 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز .



موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك

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وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الأحد الموافق التاسع عشر من يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة .وسيخوض الأهلي المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، جمعها من 17 مباراة .بينما يحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 44 نقطة حصدها من 20 مباراة.وستقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك علي ملعب السلام ويدير المباراة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو.وستذاع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر شاشة أون تايم سبورتالتشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك .وسيعود محمد الشناوي إلى حراسة المرمى بعد الغياب عن مباراتي المصري بالسلوم في الكأس، وإيسترن كومباني بالدوري نظرًا لمشاركته مع المنتخب .حراسة المرمي : محمد الشناويخط الدفاع :ياسر ابراهيم ,رامي ربيعة ,علي معلول ,محمد هانيخط الوسط :ديانج , عمرو السولية ,محمد مجدي أفشة.خط الهجوم : أحمد عبدالقادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر أو حسين الشحات.التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهليحراسة المرمي :ابوجبلخط الدفاع :محمود حمدي الونش ومحمود علاء ، حازم إمام , محمد عبدالشافي.خط الوسط :امام عاشور, محمد أشرف روقا , يوسف أوباما , أشرف بن شرقي والتونسي سيف الدين الجزيري و أحمد سيد زيزو.وكان مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد هاجم اتحاد الكرة اول أمس برئاسة جمال علام.وقال منصور في تصريحات بالفيديو: «جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري،حاله كحال أعضاء مجلسه لا يصلحون لإدارة الجبلاية».واضاف: «يجب القضاء على الفتنة المتواجدة بين جماهير الأهلي والزمالك»، مشددا على أن لاعبي منتخب مصر تم القضاء عليهم نفسيًا ومعنويًا.وأضاف: «طارق حامد طلب مهلة 48 ساعة من أجل السفر إلى الإمارات للعلاج، ولكنه ظل لمدة شهر، ولم يلتزم بالمدة التي طلبها».