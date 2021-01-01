أرملة خاشقجي تعلق علي زيارة بايدن للسعودية

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صورة الخبر: أرملة خاشقجي
أرملة خاشقجي


رفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، التعليق على ما إذا كان الرئيس جو بايدن سيثير قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثناء زيارته للمملكة.

البيت الأبيض يرد على أرملة خاشقجي بشأن زيارة بايدن للسعوديةهل يعتقد بايدن أن الأمير محمد بن سلمان هو المسؤول عن مقتل خاشقجي؟ ماذا قال البيت الأبيض؟
وقالت، إن "كلمات خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز كانت مدمرة".

وأضافت: "أولا، أود أن أقول إنك تعلم، مجرد سماع ذلك أمر مدمر.. إنها أرملة جمال خاشقجي، ومن الواضح أن قلوبنا تتجه إليها والألم الذي تعيشه حاليا".

وأضافت: "عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، فهذا ليس أمرا صعبا للغاية فالرئيس لا يخشى التحدث عنه، ولديه تلك المحادثات على أساس منتظم".

وتابعت: "لا يمكنني القراءة الآن أو تحديد جدول الأعمال أو ما ستكون المحادثات، لكن يمكنني أن أؤكد لكم، أنه عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، فهذا شيء يمثل أولوية للرئيس".

وجاءت تعليقات جان بيير، ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين، حول "ما إذا كان الرئيس الأمريكي بايدن سيطرح قضية مقتل خاشقجي أثناء لقائه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؟".

من جهته، أعلن البيت الأبيض الثلاثاء، أن "بايدن سيزور السعودية في رحلته المقبلة، على الرغم من تعهده خلال حملته الرئاسية بمعاملة الرياض على أنها دولة (منبوذة)".
وأقام مسؤولو واشنطن العاصمة الأربعاء، حفلا رسميا لإعادة تسمية الشارع أمام السفارة السعودية بـ"طريق جمال خاشقجي"، مع رفع لافتة أمام المدخل الرئيسي للمبنى.

المصدر: "سي أن أن" + "نيو يورك بوست"

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