بمكونات بسيطة .. طريقة عمل كباب الدجاج



طريقة عمل كباب الدجاج طريقة عمل كباب الدجاج



تسعى كثير من النساء إلى طهى الوصفات الجديدة والشهية، بدلا من شرائها من المطاعم.



ويتساءل عشاق الدجاج عن طريقة طهى وصفة "كباب الدجاج"، لكونها من الوصفات الشهية، وهى التى تحتاج بجانبها إلى الأرز أو المكرونة مع السلطة.



ولطهى "كباب الدجاج" نحتاج إلى بعض المقادير، وهى:

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- نصف كيلو لحم دجاج فيليه مفروم .- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.- ملح وفلفل.- رأس بصل مفروم.- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.- أوراق بقدونس للتقديم.- أسياخ الشواء الخشبية.- 2 فص ثوم مهروس.- رأس بصل مقطع إلى شرائح.- ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.- 2 حبة طماطم مقطعة إلى شرائح.طريقة التحضير:نحتاج إلى لحم الدجاج المفروم فى وعاء، وإضافة الملح والفلفل بعدها ثم البدء فى تقليب المكونات جيدا.ونقوم بإضافة البصل المقطع والثوم المهروس ونقلبهم جيدا، ثم نأثر بالبهارات المشكلة والاستمرار فى تقليب الخليط وبعدها نضيف البقدونس والدقيق.ونواصل التقليب حتى تمتزج المكونات جيدا، ونبدأ بوضع كمية مناسبة من لحم الدجاج فى اليد ثم نشكلها بأعواد الشواء الخشبية، ونكرر تلك العملية حتى انتهاء كمية الدجاج.ونحضر صينية الكباب لندخلها الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج، ونخرجها لنضعها فى طبق التقديم ثم يُزين بأوراق البقدونس وشرائح البصل والطماطم.