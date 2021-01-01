خالد الجندي: علينا الحذر من أفلام الكارتون العالمية



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي



قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المجتمع الآن يعيش في حالة ما بعد شيوع الفاحشة، وهي الدعوة لفعل الفاحشة أو الضغط لفعل الفاحشة أو الإكراه على فعلها.



وأضاف خالد الجندي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية دي إم سي قائلا: الآن ظهرت شركات عالمية مدعومة من منظمات صهيونية عالمية، تسخر إمكانيات بالمليارات من أجل أن يقتنصوا ولادي وولادك وولاد كل واحد من المشاهدين الآن مهددين، وحاليا تتم محاولة السيطرة عليهم بكل ما أوتوا من قوة، دخلوا لأطفالنا من أفلام الكارتون ومن منظمات الإغاثة ومن الأعمال الفنية ومن المهرجانات الغنائية ومن الأفلام ومن قنوات مخصوصة ومشفرة ومن التوك توك ومن فيس بوك وتويتر وانستجرام.



خالد الجندي يحذر من حالة حرب على أولادنا بالدعوة للشذوذ

وأوضح خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: هناك حالة حرب على أولادنا بالدعوة للشذوذ، وهناك حالة تحرش بأولادنا، وهناك أفلام كارتون عالمية لابد من الحذر منها.

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خالد الجندي يحذر من أفلام الكارتون العالميةوواصل خالد الجندي: اللي مش هيفوق للمسألة محدش هينفعك، هذا المرض لا علاج له، بل حالة من حالات الإدمان لو تم غرسها.وفي حلقة سابقة، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك نبيًا ذكره الله في القرآن الكريم 27 مرة في 14 سورة، وذلك يعني أن المسألة خطيرة.وأضاف خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: لما تلاقي ربنا ذكر نبي في القرآن الكريم 27 مرة في 14 سورة تبقى المسألة خطيرة، ربنا ذكر قصة النبي لوط 27 مرة في 14 سورة في القرآن الكريم يبقى أكيد الموضوع خطير، ودا عشان يوصلك رسالة مضمونها إن المنهج الأخلاقي بيتوازى مع المنهج العقدي ولا ينفصلان.