ننشر الشروط والأوراق المطلوبة للتحويل لـ الجامعات الأهلية

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يرغب العديد من الطلاب، الملتحقين بالفعل بجامعات حكومية أو جامعات خاصة سواء داخل أو خارج مصر، بالتحويل إلى الجامعات الأهلية الجديدة وهي الملك سلمان الدولية والجلالة الأهلية والعلمين الدولية الأهلية، والمنصورة الجديدة الأهلية، وذلك عقب إعلان المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، عن فتح باب التقدم لإجراء امتحانات القبول بالجامعات الأهلية المصرية.



وفيما يلي ينشر لكم القاهرة 24 كيفية التحويل إلى الجامعات الأهلية الجديدة، والشروط المستوفاة، فضلا عن نشر الأوراق المطلوبة للتحويل للجامعات الأهلية.





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الشروط المطلوبة للتحويل للجامعات الأهليةتحقيق الحد الأدنى المسموح به للتقديم طبقا لتاريخ الحصول على الشهادة ونوع المؤهل الدراسي.يشترط ألا يقل المعدل التراكمي الحاصل عليه الطالب عن 2 وألا تقل النسبة المئوية لأى من القرارات التي يتم معادلتها للطالب عن 60.سداد مبلغ 1500 جنيها قيمة استمارة تسجيل وطلب الالتحاق بعد الحصول على إذن دفع من شئون الطلاب والدفع في أي فرع من فروع البنوك، ولن يتم استرداد هدا المبلغ في جميع الأحوال.يلزم سرعة استكمال الأوراق الطلوبة ودفع مصروفات الكلية فور إعلان نتيجة القبول بحد أقصي 5 أيام عمل، وإلا يعتبر الترشيح لاغيا ولا يحق للمتقدم المطالبة باسترداد 1500 جنيه قيمة طلب الالتحاق.تقوم لجنة المقاصات بالجامعة بعمل مقترح مقاصة تحدد المقررات التي نجح فيها المتقدم وتعتبر مكافئة لمقررات الجامعة، وذلك لعرضها على لجنة المقاصات بالوزارة للموافقة على اعتماد إعفاء المتقدم من دراستها بالجامعة من عدمه.الأوراق المطلوبة للتحويل للجامعات الأهليةأصل بيان تقديرات موثق بختم الجامعة.أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.أصل المحتوي العلمي بالمواد التي درسها الطالب من الجهة المحول منها.اصل شهادة الميلاد موضح بها الرقم الثلاثي للطلب.خطاب سحب أو بيان حالة من الكلية أو المعهد المحول منها في حالة القبول.عدد 6 صور شخصية حديثة.بالنسبة للطلاب المحولين من جامعات خارج مصر يتم إضافة الأوراق التالية مع الأوراق السابقة مع التأكد من توثيقها من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة.أصل جواز السفر (للاطلاع) موضح عليه تأشيرات الدخول والخروج من وإلى الدولة التي درس بها الطالب.شهادة تحركات من وزارة الداخلية تثبت الفترة التى قضاها الطالب أثناء دراسته بالجامعة المحول منها.صورة من تصريح إقامة الطالب بالدولة التى بها الجامعة المحول منها.خطاب من المستشار الثقافي بالسفارة المصرية بالدولة المحول منها يفيد بأن الجامعة المحول منها الطالب من الجامعات المعترف بها في جمهورية مصر العربية.