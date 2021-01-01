طرق الوقاية و لاعلاج ارتجاع المريء



ارتجاع المريء ارتجاع المريء





ارتجاع المريء من المشاكل الصحية التي يواجهها البعض، وعلاج ارتجاع المريء من الامور التي يبحث عنها كل من يعاني من هذه المشكلة، ويمكن اكتشاف الإصابة بارتجاع المريء من خلال الاعراض، ويمكن علاج ارتجاع المريء باتباع بعض العادات الغذائية، وليس فقط علاج ارتجاع المريء يكون بالأدوية.





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ما هو ارتجاع المريءويشير الدكتور أحمد عزت حميدة أخصائي الأمراض الباطنة العامة والجهاز الهضمي والكبد والسكر، إلى أن ارتجاع المرئ يقصد به ارتداد الطعام غير المهضوم المختلط بعصارات المعدة الهاضمة من المعدة إلى المرئ نتيجة لوجود خلل في الصمام الموجود بين المعدة والمرئ.اعراض ارتجاع المريءوتتضمن أعراض ارتجاع المرئ، حموضة المعدة، السعال المستمر، ألم الحلق، ألم المعدة.علاج ارتجاع المريءويؤكد الدكتور أحمد أنه يمكن التحكم بأعراض إرتجاع المرئ والحد منها، من خلال إتباع النصائح والتعليمات التالية:تجنب الأطعمة التي تتسبب في تفاقم أعراض ارتجاع المريء، وتشمل:الأطعمة الحمضية ( مثل الطماطم والموالح )، الأطعمة الحريفة، الأطعمة الدسمة، القهوة.تجنب الإفراط في تناول الطعام:يتسبب تناول الطعام بكميات كبيرة في الإصابة بعسر الهضم والإنتفاخ، وهو ما يتسبب بدوره في تفاقم الأعراض المتعلقة بإرتجاع المرئ.تجنب التدخين:يتسبب التدخين في تناقص إفراز اللعاب وزيادة إفراز عصارة المعدة الهاضمة، بالإضافة إلى تهيج المرئ، تتسبب كل هذه العوامل سالفة الذكر في تفاقم أعراض إرتجاع المرئ.تجنب النوم بعد تناول الطعام مباشرة:يتسبب النوم بعد تناول الطعام في إرتداد أحماض المعدة الهاضمة إلى المرئ بكل سهولة، لذا ينصح بالتريث والإنتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد تناول الطعام، مع ضرورة إستخدام وسائد إضافية عند النوم لتجنب إرتداد أحماض المعدة.تجنب السمنة:تشكل السمنة وزيادة وزن الجسم ضغطا إضافيا على المعدة، كما تتسبب السمنة كذلك في بعض التغيرات الهرمونية بالجسم، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تفاقم أعراض إرتجاع المرئ، وبناء عليه ينصح بالحفاظ على وزن الجسم ضمن المعدلات الطبيعية الصحية.وفي حالة عدم علاج ارتجاع المريء وإهماله لسنوات يمكن أن يسبب الإصابة بـ"مريء باريت"، وهو حدوث تغيرات وتحول في الأنسجة المبطنة للمريء نتيجة للتلف الناتج عن حمض المعدة عند مروره في المريء، وترتبط هذه التغييرات بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء.اعراض مريء بريتولا يسبب مريء باريت أي أعراض، وتكون الأعراض التي يعاني منها المريض عمومًا بسبب ارتجاع المريء، وقد تشمل:- حرقة متكررة في فم المعدة.- صعوبة بلع الطعام.- ألمًا في الصدر، وهو أقل شيوعًاعلاج ارتجاع المريء بالغذاءوتشير دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن ارتجاع المريء من المشاكل الصحية التي ترتبط بالنظام الغذائي، والتي يمكن التخلص منها، من خلال اتباع النصائح التالية.أطعمة ممنوعة لعلاج ارتجاع المريءهناك العديد من الأطعمة التي يجب تجنبها تماما، لعلاج ارتجاع المريء، والتي تستعرضها في السطور التالية:الحمضيات، التفاح الأخضر التوت - الأطعمة المخللة - التوابل مثل صلصة الطماطم - البصل - الثوم - الكولا - الشوكولاته - الكافيين - البيتزا - الأطعمة المقلية - الجبن بالدهون ومنتجات الألبان - المكسرات باستثناء اللوز - زبدة الفول السوداني - الصلصة الحارة وصلصة تاكو - اللحوم الدهنية - السوسيس المقلي - اللحوم الباردة – الزبدة - رقائق البطاطس- ورقائق الذرة - كل المعجنات التي ليست قليلة الدسم- والأطعمة الدهنية في وجبة الإفطار - الفلفل الأسود.كذلك يجب عدم تناول الأكل قبل النوم بثلاث ساعات.أفضل الأطعمة لعلاج ارتجاع المريءيجب تناول "الخضار سوتيه"، ويمكن استبدال البصل بالفجل المفروم والكرفس مقطع إلى شرائح رقيقة، مع استخدام زيت الزيتون والتقليل من الملح.كذلك من الأطعمة المفيدة في الإفطار، تناول الشوفان مع شرائح الموز، وكعك الذرة، كذلك يمكن تناول فاكهة الكمثرى، والجبن الشيدر، والخبز الذي يحتوي على الحبوب الكاملة.