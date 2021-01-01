

التومية الحارة التومية الحارة



إذا كنت تحاولين تقديم مقبلات علي سفرتك نقدم لكي اليوم طريقة عمل التومية الحارة على الطريقة التركية.







المقادير

قد يعجبك أيضا...

* 3 ملعقة كبيرة نشا* 3 فص ثوم مهروس* 4 ملعقة كبيرة زيت نباتي* 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون* ½ كوب ماء* ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود* ½ ملعقة صغيرة ملحملعقة صغيرة شطة أو بابريكاطريقة عمل الثومية بالنشا1. ضعي النشا مع الماء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يذوب ويصبح كثيفا. ثم ارفعيه عن النار واتركيه يبرد.2. ضعي الثوم في الخلاط مع عصير الليمون والملح، ثم أضيفي النشا وامزجي جيدا.3. أضيفي الزيت بالتدريج مع استمرار الخلط ثم الملح والفلفل الأسود.4. ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة وقدميها باردة.