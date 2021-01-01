طريقة عمل التومية الحارة على الطريقة التركية

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التومية الحارة


إذا كنت تحاولين تقديم مقبلات علي سفرتك نقدم لكي اليوم طريقة عمل التومية الحارة على الطريقة التركية.



المقادير

* 3 ملعقة كبيرة نشا
* 3 فص ثوم مهروس
* 4 ملعقة كبيرة زيت نباتي
* 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
* ½ كوب ماء
* ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
* ½ ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة شطة أو بابريكا
طريقة عمل الثومية بالنشا
1. ضعي النشا مع الماء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يذوب ويصبح كثيفا. ثم ارفعيه عن النار واتركيه يبرد.
2. ضعي الثوم في الخلاط مع عصير الليمون والملح، ثم أضيفي النشا وامزجي جيدا.
3. أضيفي الزيت بالتدريج مع استمرار الخلط ثم الملح والفلفل الأسود.
4. ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة وقدميها باردة.

المصدر: elbalad

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