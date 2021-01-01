فيديو .. ارتفاع في درجات. الحرارة من السبت المقبل

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ارتفاع في درجات. الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد خلال هذه الأيام حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحدث اليوم”،: “درجات الحرارة هذه الأيام تدور حول المعدلات الطبيعية، كان هناك ارتفاع طفيف في نسب الرطوبة وهو ما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من القيم الرسمية”.

وأشارت: “بداية من يوم السبت سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يتراوح من درجة إلى درجتين وتظل الأجواء حارة خلال فترة النهار معتدلة خلال فترات الليل”.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الجوية،: “نسب الرطوبة هي التي تجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم المعلنة”، لافتة: “سيكون هناك نشاط للرياح خلال فترات المساء”.

المصدر: elbalad

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