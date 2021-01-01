طريقة عمل بسكوت بدون زبدة .. بمذاق جديد



بسكوت بدون زبدة بسكوت بدون زبدة

يقدم الشيف الشربيني، طريقة عمل بسكوت الخلاط بدون زبدة أو سمنة وأيضا بدون ماكينة أو قمع، وبمذاق مختلف.



مكونات اقتصادية فى مطبخك



المكونات :

2 بيضة فانيليا

نصف كوب سكر بودره

نصف كوب زيت نباتي

نصف كوب نشا ( موازينه )

نصف ملعقة صغيرة تانج برتقال أو بشر البرتقال

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ملحنصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر ( خميره حلويات )من كوب إلى 2 كوب دقيقالطريقة :يضاف البيض والفانيليا والسكر والزيت ونصف ملعقة صغيرة من تانج برتقال فى الخلاط ويضرب جيدا ثم يصب في بولة ويضاف إليه الدقيق مع البيكنج بودر و النشا يعجن حتى تصبح عجينة متماسكة وطريةملحوظة يضاف الدقيق بالتدريج ويضاف كوب دقيق والباقي حسب الحاجةيقطع إلى كرات بحجم الليمونة تفرد بشكل طولى باستخدام شوكه الطعام أو مشط نظيف نضغط عليها لأسفل للحصول على الشكل الموضح بالصورة ويرص على صاج ويدخل فرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج للتزيين شوكولاته بنى.