طريقة عمل بسكوت بدون زبدة .. بمذاق جديد

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بسكوت بدون زبدة

يقدم الشيف الشربيني، طريقة عمل بسكوت الخلاط بدون زبدة أو سمنة وأيضا بدون ماكينة أو قمع، وبمذاق مختلف.

مكونات اقتصادية فى مطبخك

المكونات :
2 بيضة فانيليا
نصف كوب سكر بودره
نصف كوب زيت نباتي
نصف كوب نشا ( موازينه )
نصف ملعقة صغيرة تانج برتقال أو بشر البرتقال

ملح
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر ( خميره حلويات )
من كوب إلى 2 كوب دقيق

الطريقة :

يضاف البيض والفانيليا والسكر والزيت ونصف ملعقة صغيرة من تانج برتقال فى الخلاط ويضرب جيدا ثم يصب في بولة ويضاف إليه الدقيق مع البيكنج بودر و النشا يعجن حتى تصبح عجينة متماسكة وطرية

ملحوظة يضاف الدقيق بالتدريج ويضاف كوب دقيق والباقي حسب الحاجة
يقطع إلى كرات بحجم الليمونة تفرد بشكل طولى باستخدام شوكه الطعام أو مشط نظيف نضغط عليها لأسفل للحصول على الشكل الموضح بالصورة ويرص على صاج ويدخل فرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج للتزيين شوكولاته بنى.

المصدر: elbalad

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