تعرفي عليها .. وصفة طبيعية تساعد على تفتيح اليدين



تفتيح اليدين تفتيح اليدين



تبحث أغلب الفتيات والسيدات عن أفضل الوصفات لاسمرار اليدين خلال فصل الصيف، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، منها تعرض اليدين لأشعة الشمس بدون استعمال واقي الشمس، والتعرض لبعض المواد الكيماوية أثناء عملية تنظيف المنزل، لذلك كشف موقع “هيلثي” عن وصفة طبية للتخلص من اسمرار اليدين.



وصفة الملح والليمون لتبييض اليدين:

يتميز الملح باحتوائه على اليود المقوي لخلايا البشرة، بالإضافة إلى احتواء الليمون على المواد الحامضية التي تساعد في تقشير الجلد المستمر أو الميت واستبداله بجلد جديد.



مكونات الخلطة:

ملعقة من الملح.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة تطبيق خلطة طبيعية لتفتيح اليدين من اول استعمال:

نمزج ملعقة من الملح وملعقة من عصير الليمون.

نفرك اليدين بالمزيج.

نكرر هذه العملية لمدة أسبوع يوميا للحصول على نتائج مذهلة.