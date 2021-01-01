رابطة الدوري الإنجليزي تعلن جدول الدوري الإنجليزي 22-23

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الدوري الإنجليزي



أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي مواعيد جميع مباريات موسم 2022 - 2023.

وينطلق الدوري الإنجليزي يوم الجمعة 5 أغسطس عندما يحل أرسنال ضيفا على كريستال بالاس.

ويبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن اللقب عندما يحل ضيفا على وست هام يوم الأحد 7 أغسطس المقبل.

بينما ليفربول بقيادة محمد صلاح يلعب أولى مبارياته أمام فولام ظهر السبت 6 أغسطس.

ويحل أستون فيلا الذي يلعب ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه، ضيفا على بورنموث في نفس اليوم.

وجاء مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي كالآتي:
الجمعة 5 أغسطس:

كريستال بالاس × أرسنال

السبت 6 أغسطس:

فولام × ليفربول

بورنموث × أستون فيلا

ليدز يونايتد × وولفرهامبتون

ليستر سيتي × برينتفورد

نيوكاسل × نوتنجهام فورست

إيفرتون × تشيلسي

الأحد 7 أغسطس:

مانشستر يونايتد × برايتون

وست هام × مانشستر سيتي

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وبعيدا عن الجولة فسيلتقي ليفربول أمام مانشستر سيتي في الجولتين 11 و29 والمقرر إقامتها يومي 15 أكتوبر و1 إبريل.

بينما يلعب ليفربول مبكرا أمام مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة على أولد ترافورد يوم 20 أغسطس بينما المباراة الأخرى في الجولة 26 يوم 4 مارس في أنفيلد.

أما عن دربي مانشستر، فالمواجهة الأولى بين يونايتد وسيتي ستكون يوم 1 أكتوبر في ملعب الاتحاد والثانية على ملعب أولد ترافورد يوم 14 يناير.

وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه بالموسم المنقضي.

بينما هبطت أندية بيرنلي وواتفورد ونورويتش إلى التشامبيونشيب.

وصعدت أندية نوتنجهام وفولام وبورنموث إلى الدوري هذا الموسم.

المصدر: filgoal

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