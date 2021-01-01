شروط بنشرقي تفسد انتقاله لـ الاتفاق السعودي

آخر الأخباراخبار الرياضة › شروط بنشرقي تفسد انتقاله لـ الاتفاق السعودي

صورة الخبر: أشرف بنشرقي
أشرف بنشرقي

تراجع الاتفاق السعودي عن فكرة التعاقد مع أشرف بنشرقي نجم الزمالك وفقا لموقع "le 360" المغربي.

اللاعب المغربي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل إلى اتفاق حول تجديد عقده حتى الآن.

وأوضح الموقع المغربي أن الاتفاق تراجع عن ضم بنشرقي بسبب شروطة المالية المبالغ فيها.
وأضاف أن باتريس كاريترون مدرب الاتفاق الحالي والزمالك السابق أوصى إدارة ناديه بضم بنشرقي لكن الشروط المالية للاعب عرقلت الصفقة.

بنشرقي البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الزمالك قادما من الهلال السعودي عام 2019 وحصل على 3 ألقاب مع حامل لقب الدوري المصري.

النجم المغربي شارك خلال الموسم الحالي في 24 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 6 بجميع المسابقات.

المصدر: موقع "le 360" المغربي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شروط بنشرقي تفسد انتقاله لـ الاتفاق السعودي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
79138

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager