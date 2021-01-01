شروط بنشرقي تفسد انتقاله لـ الاتفاق السعودي



أشرف بنشرقي أشرف بنشرقي

تراجع الاتفاق السعودي عن فكرة التعاقد مع أشرف بنشرقي نجم الزمالك وفقا لموقع "le 360" المغربي.



اللاعب المغربي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل إلى اتفاق حول تجديد عقده حتى الآن.



وأوضح الموقع المغربي أن الاتفاق تراجع عن ضم بنشرقي بسبب شروطة المالية المبالغ فيها.

وأضاف أن باتريس كاريترون مدرب الاتفاق الحالي والزمالك السابق أوصى إدارة ناديه بضم بنشرقي لكن الشروط المالية للاعب عرقلت الصفقة.

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بنشرقي البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الزمالك قادما من الهلال السعودي عام 2019 وحصل على 3 ألقاب مع حامل لقب الدوري المصري.النجم المغربي شارك خلال الموسم الحالي في 24 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 6 بجميع المسابقات.