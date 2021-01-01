شروط بنشرقي تفسد انتقاله لـ الاتفاق السعودي

تراجع الاتفاق السعودي عن فكرة التعاقد مع أشرف بنشرقي نجم الزمالك وفقا لموقع "le 360" المغربي.
اللاعب المغربي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل إلى اتفاق حول تجديد عقده حتى الآن.
وأوضح الموقع المغربي أن الاتفاق تراجع عن ضم بنشرقي بسبب شروطة المالية المبالغ فيها.
وأضاف أن باتريس كاريترون مدرب الاتفاق الحالي والزمالك السابق أوصى إدارة ناديه بضم بنشرقي لكن الشروط المالية للاعب عرقلت الصفقة.
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