ميدو يكشف كواليس جلسة موسيماني في منزل ياسين منصور

آخر الأخباراخبار الرياضة › ميدو يكشف كواليس جلسة موسيماني في منزل ياسين منصور

صورة الخبر: موسيماني
موسيماني

كشف أحمد حسام ميدو، كواليس جلسة بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي والتي عُقدت في منزل ياسين منصور، بحضور محمود الخطيب وحسام غالي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "موسيماني بصدد التوقيع مع أحد الأندية القطرية، وأصدقائي في قطر ومسئول كبير في أحد الأندية القطرية أكد لي بالفعل أن المدرب مُوقع مع أحد الأندية القطرية".

وأضاف: "إدارة الكرة في النادي الأهلي كانت ترى أن موسيماني لديه بعض الأزمات، وهناك جلسة عُقدت في فيلا ياسين منصور، في حضور حسام غالي بالطبع ومحمود الخطيب، حددت مصير موسيماني مع الأهلي، والحديث كان عن إساءة زوجة موسيماني للنادي الأهلي، ولكن موسيماني كان يرى أن الأهلي لم يُقدر ما حققه من نجاحات وأبدى اعتراضه الكبير على النظام الجديد الذي يرغب الأهلي في وضعه".

واختتم حديثه قائلا: "إدارة الأهلي قالت لموسيماني إنه ليس له دخل في الصفقات الجديدة وكذلك عدم تحديد اللاعبين الراحلين، فقط يحدد المراكز التي يحتاجها ولكن موسيماني اعترض على ذلك، وكان يريد فرض سيطرته التامة على الفريق، والأهلي قرر صرف راتب شهر يونيو لموسيماني وتم حل أزمة الشرط الجزائي بالتراضي".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ميدو يكشف كواليس جلسة موسيماني في منزل ياسين منصور

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97254

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager