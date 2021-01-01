ميدو يكشف كواليس جلسة موسيماني في منزل ياسين منصور

كشف أحمد حسام ميدو، كواليس جلسة بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي والتي عُقدت في منزل ياسين منصور، بحضور محمود الخطيب وحسام غالي.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "موسيماني بصدد التوقيع مع أحد الأندية القطرية، وأصدقائي في قطر ومسئول كبير في أحد الأندية القطرية أكد لي بالفعل أن المدرب مُوقع مع أحد الأندية القطرية".
وأضاف: "إدارة الكرة في النادي الأهلي كانت ترى أن موسيماني لديه بعض الأزمات، وهناك جلسة عُقدت في فيلا ياسين منصور، في حضور حسام غالي بالطبع ومحمود الخطيب، حددت مصير موسيماني مع الأهلي، والحديث كان عن إساءة زوجة موسيماني للنادي الأهلي، ولكن موسيماني كان يرى أن الأهلي لم يُقدر ما حققه من نجاحات وأبدى اعتراضه الكبير على النظام الجديد الذي يرغب الأهلي في وضعه".
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