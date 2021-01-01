تضم سماعة Huawei FreeBuds Pro 2 اثنان من محركات التشغيل وتقنية Devialet



Huawei FreeBuds Pro 2 Huawei FreeBuds Pro 2

تستعد العملاق الصيني هواوي لإطلاق إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية FreeBuds Pro 2، ولقد أوضحت تقارير جديدة خطط هواوي لدعم هذا الإصدار باثنان من المحركات مع معايير Devialet.



تقدم هواوي قريباً للأسواق الجيل الثاني من سماعات FreeBuds Pro التي تنطلق لاحقاً بسعر 200 يورو تقريباً، ويتميز هذا الإصدار بمحركات مزدوجة تنقسم إلى محرك لدعم bass في السماعة، بينما يختص المحرك الثاني بالترددات المتوسطة والمرتفعة.



كما تدعم السماعة نطاق ترددي بين 14Hz إلى 48000Hz، أيضاً تؤكد التسريبات على أن هواوي تتعاون مع شركة Devialet الفرنسية لضبط الصوتيات في هذا الإصدار من السماعات اللاسلكية.

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من جانب أخر تأتي السماعة بمعايير Hi-Res في الصوتيات اللاسلكية، مع صوتيات بأعلى جودة عبر البلوتوث، كما تأتي السماعة بتقنية “Triple Adaptive Equalizer” الذي يستهدف التحكم بكفاءة أعلى في الصوتيات.أيضاً من بين الترقيات المقدمة في السماعة اللاسلكية في إلغاء الضوضاء بقدرة 47 ديسيبل، وتتم إلغاء الضوضاء عبر ثلاثة من الميكروفونات، وخوارزمية للذكاء الإصطناعي.وتدعم السماعة اللاسلكية عمر شحن يصل إلى 6.5 ساعة، ومع الحافظة يصل عمر الشحن إلى 30 ساعة ، وتدعم مقاومة الماء والغبار IP54، وتنطلق بألوان الأزرق الفضي، فضي فروست، وأبيض سيراميك.