تضم سماعة Huawei FreeBuds Pro 2 اثنان من محركات التشغيل وتقنية Devialet

تستعد العملاق الصيني هواوي لإطلاق إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية FreeBuds Pro 2، ولقد أوضحت تقارير جديدة خطط هواوي لدعم هذا الإصدار باثنان من المحركات مع معايير Devialet.
تقدم هواوي قريباً للأسواق الجيل الثاني من سماعات FreeBuds Pro التي تنطلق لاحقاً بسعر 200 يورو تقريباً، ويتميز هذا الإصدار بمحركات مزدوجة تنقسم إلى محرك لدعم bass في السماعة، بينما يختص المحرك الثاني بالترددات المتوسطة والمرتفعة.
كما تدعم السماعة نطاق ترددي بين 14Hz إلى 48000Hz، أيضاً تؤكد التسريبات على أن هواوي تتعاون مع شركة Devialet الفرنسية لضبط الصوتيات في هذا الإصدار من السماعات اللاسلكية.
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