يظهر هاتف Galaxy Z Fold4 على منصة Geekbench بمواصفاته الرئيسية

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صورة الخبر: Galaxy Z Fold4
Galaxy Z Fold4

ظهر هاتف Galaxy Z Fold4 في قاعدة بيانات Geekbench مع المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

رصد هاتف Galaxy Z Flip4 على منصة Geekbench خلال الشهر الماضي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 ونظام Android 12 و ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت رام قبل الإعلان الرسمي المتوقع في 10 من أغسطس، واليوم يظهر الإصدار الثاني من إصدارات سامسونج القابلة للطي.

يعمل هاتف Galaxy Z Fold4 القابل للطي بنظام تشغيل Android 12، مع معالج Snapdragon 8+ Gen 1 وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة داخلية تصل إلى 1 تيرابايت في أعلى نموذج.

يُقال أيضًا أن هاتف Fold4 أخف وزنًا من هاتف سامسونج السابق Fold3، إلا أن الإصدار الجديد يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4400 mAh.

كما تزعم الشائعات أيضًا أن شاشة Galaxy Fold4 القابلة للطي ستحتوي على تجعد أقل بروزًا وستبدو أكثر سلاسة من شاشة Fold3.

المصدر: بوابه المتميز

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