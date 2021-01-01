يظهر هاتف Galaxy Z Fold4 على منصة Geekbench بمواصفاته الرئيسية

ظهر هاتف Galaxy Z Fold4 في قاعدة بيانات Geekbench مع المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.
رصد هاتف Galaxy Z Flip4 على منصة Geekbench خلال الشهر الماضي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 ونظام Android 12 و ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت رام قبل الإعلان الرسمي المتوقع في 10 من أغسطس، واليوم يظهر الإصدار الثاني من إصدارات سامسونج القابلة للطي.
يعمل هاتف Galaxy Z Fold4 القابل للطي بنظام تشغيل Android 12، مع معالج Snapdragon 8+ Gen 1 وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة داخلية تصل إلى 1 تيرابايت في أعلى نموذج.
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