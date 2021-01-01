إعلان تشويقي جديد من Sennheiser لسماعة رأس بعمر شحن 60 ساعة

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صورة الخبر: Sennheiser
Sennheiser

شاركت Sennheiser إعلان تشويقي جديد لسماعة الرأس القادمة من الفئة المميزة والتي تدعم عمر شحن يصل إلى 60 ساعة، وتنطلق السماعة اللاسلكية بعنوان “Momentum 4”.

تستعد Sennheiser لإطلاق الإصدار الجديد لسماعة الرأس الحالية Momentum 3، على أن تأتي سماعة Momentum 4 اللاسلكية بتصميم فوق الأذن، وتدعم تقنية Sennheiser الصوتية، لذا من المتوقع أن تأتي السماعة بتحسينات كبيرة في جودة الصوتيات.

ويعد عمر الشحن الذي يصل إلى 60 ساعة نقطة التسويق الأولى للإصدار القادم من هذه السلسلة، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل أكثر دقة حول السماعة اللاسلكية، حيث لم توضح التفاصيل ما إذا كان عمر الشحن يأتي مع تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء أو إيقاف الميزة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سماعة الرأس اللاسلكية خلال الفترة القادمة.

المصدر: بوابه المتميز

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