تحفة هاتف Vivo X80 Pro من Vivo بأفضل تصميم ومواصفات!



Vivo X80 Vivo X80

ينطلق هاتف Vivo X80 Pro قريباً للسوق السعودي بتصميم ومواصفات مذهلة، تجمع فيه Vivo أفضل التكوينات المقدمة في هذه الفئة من الهواتف الذكية.



محتوى الصندوق



تقدم شركة Vivo في الصندوق الخاص بهذا الإصدار كل الملحقات التي غالباً ما تقدم في الإصدارات المقدمة من عمالقة الصين.

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فإلى جانب وحدة هاتف Vivo X80 Pro يضم الصندوق غطاء للحماية بتصميم قوي، مع شاشة الحماية مثبته مسبقاً، إلى جانب وحدة الشحن المميزة بقدرة 80W، مع سلك USB C، كما يتضمن الصندوق سماعة.التصميم والشاشةتدعم Vivo هاتف X80 Pro بشاشة LTPO3 AMOLED بحجم 6.78 إنش، كما تشغل الشاشة نسبة 89.9% من إطار الهاتف.أيضاً تتميز شاشة الهاتف بتصميم منحني بدقة عرض 1440 في 3200 بيكسل، وتصل إلى أعلى سطوع بنسبة 1500 nit، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ومحتوى HDR10 Plus، أيضاً تدعم الشاشة إنتاج مليار لون.كما تقدم Vivo الهاتف بإطار معدني من الألومنيوم، ويتميز الهاتف بطبقة زجاجية من الجهة الأمامية، ومن الجهة الخلفية يأتي الهاتف بتصميم جلدي أو زجاجي أو من السيراميك، ويدعم الهاتف مقاومة الماء عند عمق 1.5 متر لفترة تصل إلى 30 دقيقة، كما يأتي بمعايير IP68.ويتميز نموذج السيراميك من الهاتف بتصميم فاخر باللون الأسود بأعلى جودة في التصنيع، والتي تتكامل مع تصميم هادئ عند النقر على الأزرار الجانبية، أيضاً يتميز الهاتف بأبعاد 164.6 في 75.3 في 9.1مم، كما يأتي بوزن يتراوح بين 215 إلى 219 جرام.الهاتف يدعم نظام ستريو في الصوتيات، كما تقدم السماعة المرفقة في صندوق الهاتف تجربة صوتية ممتازة، بينما تتكامل التقنيات الصوتية، مع التقنيات والمميزات المقدمة في الشاشة لدعم المستخدم بتجربة مذهلة في عرض محتوى الفيديو والتصفح إلى جانب الألعاب.واجهة ممتازة مع أحدث أنظمة التشغيلتقدم Vivo هاتف X80 Pro بأحدث إصدار من نظام تشغيل الأندوريد Android 12 الذي يرتكز على واجهة Funtouch 12 في الأسواق العالمية.أيضاً تدعم الشركة الهاتف بأفضل معايير الخصوصية والآمان، مع تجربة سلسة وسريعة في الوصول إلى قائمة الإعدادات، وإدارة الهاتف من خلال مجموعة من الإختيارات التي تدعم المستخدم في التحكم في واجهة الهاتف بأفضل آداء.كما يقدم الهاتف ميزة إستشعار البصمة في الشاشة بتقنية الموجات الفوق صوتية التي تدعم المستخدم بمعايير أعلى في الحماية والآمان.وتأتي هذه التقنية غالباً بآداء أبطأ مقارنة بتقنية إستشعار البصمة الضوئية، إلا أن Vivo تقدم ترقية في البرمجيات في X80 Pro مع دعم إستشعار البصمة في مساحة أكبر، لتدعم المستخدم بتجربة فائقة السرعة في إستشعار البصمة مقارنة بالكثير من الهواتف المنافسة في الأسواق.الآداءتتكامل تجربة المستخدم في تصميم الهاتف مع أفضل الإختيارات في التكوينات الداخلية، حيث يضم الهاتف رقاقة معالجSnapdragon 8 Gen 1 المميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر.كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وتقدم Vivo الهاتف بسعة إضافية في ذاكرة إفتراضية 3 جيجا بايت رام لتصل الذاكرة العشوائية إلى 15 جيجا بايت رام.أيضاً يضم الهاتف سعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، ويدعم أيضاً الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة.وتتكامل هذه المواصفات لدعم المستخدم بأداء سريع وسلس في الألعاب، مع دعم الهاتف لتقنية Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.2، لذا سيقدم الهاتف الآداء الأفضل في المهام اليومية، مع أفضل آداء أيضاً في المهام المكثفة، والألعاب المختلفة مثل PUBG، وFortnite وغيرها من الألعاب التي ستحصل على نظام خاص أيضاً في الهاتف.البطارية والشحنتدعم Vivo هاتف Vivo X80 Pro بسعة للبطارية 4700 mAh، كما يأتي الهاتف بقدرة خارقة للشحن السريع 80W والتي تدعم شحن الهاتف بشكل كامل خلال 38 دقيقة فقط.أيضاً تقدم Vivo وحدة الشاحن داخل الصندوق على عكس الكثير من الشركات المطورة للهاتف، وإلى جانب الشحن السلكي تقدم الشركة دعم للشحن اللاسلكي السريع أيضاً بقدرة 50W.الكاميراتتعد إعدادات الكاميرة من أبرز المميزات المقدمة من Vivo في هذا الإصدار، حيث يأتي الهاتف بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.6 بزوايا واسعة وحجم مستشعر 1/1.3، بميزة التركيز التلقائي PDAF وتركيز ليزر مع دعم التثبيت البصري.كما تأتي الكاميرة الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/3.4 في عدسات periscope telephoto، وحجم مستشعر 1/4.4، وحجم بيكسل 1.0µm، كما تدعم هذه الكاميرة ميزة الضبط التلقائي PDAF، والتثبيت البصري، والتكبير البصري حتى 5 مرات.وتتميز الكاميرة الثالثة في هذا الإصدار بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.9 في عدسات telephoto ببعد بؤري 50مم، وحجم بيكسل 1.22µm، وميزة الضبط التلقائي PDAF المزدوج مع تكبير بصري مرتين وتثبيت بصري بنظام يحاكي gimbal.أيضاً يأتي المستشعر الأخير بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2 بزوايا عرض فائقة الإتساع 114 درجة ودعم التركيز التلقائي.ولقد طورت إعدادات الكاميرة بالتعاون مع Zeiss التي تقدم سلسلة T، وتقنية Pixel Shift، وفلاش LED مزدوج ثنائي النغمات.أيضاً متاح للمستخدم تسجيل فيديو 8K عند 30 إطار لكل ثانية، أو 4K عند 60 إطار لكل ثانية، وتأتي الكاميرة الأمامية في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.5 بحجم بيكسل 0.8µm، وتدعم الكاميرة أيضاً تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، أو بدقة 1080 بيكسل أيضاً عند 30 إطار لكل ثانية.وتقدم الكاميرة أفضل آداء في التصوير الليلي، مع تحسينات في نمط تصوير portrait، وتدعم تقنيات Zeiss الحصول على مستوى إحترافي في التصوير.