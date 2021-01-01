يستخدمون الروس قريبا رمز QR في هواتفهم الذكية عند الدفع ببطاقة "مير" الروسية

سيتمكن أصحاب بطاقات "مير" المصرفية الروسية من الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR في هواتفهم الذكية.
وحسبما ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية سيتم تشكيل رمز QR على الهاتف الذكي والذي يقرأه البائع عند الشراء. وسيتم تشكيل هذا الرمز ضمن برنامج Mir Pay أو تطبيق مؤسسة ائتمانية. وحسب صحيفة " إزفيستيا" فإن هذه الفرصة ستكون متاحة اعتبارا من 25 أكتوبر المقبل.
وقال ناطق باسم نظام الدفع الوطني "مير" إنه بدءا من 25 أكتوبر المقبل ستضمن البنوك التي تُصدر بطاقات "مير" سيناريو دفع جديد، بما في ذلك عمليات الدفع والإرجاع باستخدام رموز QR التي تم تشكيلها على جهاز الهاتف المحمول. وتم تأكيد تلك المعلومات أيضا من قبل الممثلين الرسميين لبطاقة "مير" والبنوك الكبرى.
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