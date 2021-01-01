منازل وشركات معرضة لخطر الضياع بسبب ارتفاع منسوب المياه



ارتفاع منسوب المياه ارتفاع منسوب المياه

حذرت دراسة جديدة من أن ما يقرب من 200 ألف منزل وشركة في إنجلترا معرضة لخطر الضياع بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر بحلول عام 2050.



وقال الباحثون إن البلاد قد تواجه ارتفاعًا في مستوى سطح البحر يبلغ 14 بوصة 35 سم مقارنة بالمستويات التاريخية في غضون 30 عامًا ومن المؤكد تقريبًا أن ترى ما يقرب من 3 أقدام "1 متر" من التقدم بحلول نهاية القرن.



يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان المسؤول البريطاني عن الحماية من الفيضانات أن بعض البلدات والقرى الساحلية في بريطانيا قد يتعين التخلي عنها بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار وتآكل السواحل.

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حذرت الدراسة الجديدة أيضًا من أنه قد لا يكون من الممكن حماية بعض المجتمعات، بعد فحص كيف يؤدي تقدم البحار الناجم عن تغير المناخ - جنبًا إلى جنب مع تآكل الشواطئ الأمامية بسبب الأمواج - إلى زيادة مخاطر الفيضانات الساحلية.وقارنت الخطر المتزايد للفيضانات الساحلية بالسياسات الحالية لإدارة الساحل.وحذر الخبراء من أن هناك حاجة ملحة لإجراء نقاش وطني حول خطر الفيضانات على المجتمعات الساحلية، ولإيضاح طويل المدى حول "التغيير التحويلي" في بعض المجالات، بما في ذلك دحر الدفاعات ونقل الممتلكات.يؤدي ارتفاع مستوى البحار إلى جانب زيادة التعرية الناتجة عن الأمواج إلى زيادة مخاطر الفيضانات الساحلية، مما يجبر الحكومة والمجتمعات على اتخاذ قرار بشأن كيفية الاستجابة - بشكل أساسي، ما إذا كان سيتم الحفاظ على الخط المواجه للبحر من خلال بناء الدفاعات والحفاظ عليها أو إعادة تنظيم الخط الساحلي ونقل الممتلكات.تقول الدراسة إنه ليس من الممكن تحديد عدد هؤلاء الذين سيتعين عليهم نقلهم، لأن ذلك سيكون من اختصاص الحكومة والسياسة والتمويل للدفاعات ضد الفيضانات.