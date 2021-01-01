تنشر ثم تحذف الصين تقريرا عن رصد حضارات خارج كوكب الأرض

نشرت مجلة العلوم والتكنولوجيا الصينية تقريرا يفيد بأن التلسكوب الفضائي سكاي آي Sky Eye ربما رصد إشارات من حضارات فضائية خارج كوكب الأرض، إلا أنها أقدمت في وقت لاحق على حذف التقرير والمنشورات المرتبطة بالاكتشاف.
وأكد التقرير الذي نشرته المجلة، الصادرة عن وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، إلى أن الإشارات الكهرومغناطيسية ضيقة النطاق التي رصدت مغايرة للإشارات التي التقطت سابقا.
وأكد تشانغ تونجي، كبير علماء فريق البحث عن حضارة خارج كوكب الأرض، والذي شاركت في تأسيسه جامعة بكين، والمرصد الفلكي الوطني التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة كاليفورنيا، إن الفريق اكتشف مجموعتين من الإشارات المشبوهة في عام 2020 أثناء دراسة بيانات تم جمعها عام 2019، كما اكتشف إشارة أخرى غريبة في عام 2022 من بيانات المراقبة للكواكب الخارجية.
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