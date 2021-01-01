تنشر ثم تحذف الصين تقريرا عن رصد حضارات خارج كوكب الأرض

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نشرت مجلة العلوم والتكنولوجيا الصينية تقريرا يفيد بأن التلسكوب الفضائي سكاي آي Sky Eye ربما رصد إشارات من حضارات فضائية خارج كوكب الأرض، إلا أنها أقدمت في وقت لاحق على حذف التقرير والمنشورات المرتبطة بالاكتشاف.



وأكد التقرير الذي نشرته المجلة، الصادرة عن وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، إلى أن الإشارات الكهرومغناطيسية ضيقة النطاق التي رصدت مغايرة للإشارات التي التقطت سابقا.



وأكد تشانغ تونجي، كبير علماء فريق البحث عن حضارة خارج كوكب الأرض، والذي شاركت في تأسيسه جامعة بكين، والمرصد الفلكي الوطني التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة كاليفورنيا، إن الفريق اكتشف مجموعتين من الإشارات المشبوهة في عام 2020 أثناء دراسة بيانات تم جمعها عام 2019، كما اكتشف إشارة أخرى غريبة في عام 2022 من بيانات المراقبة للكواكب الخارجية.

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ووفقا لتشانغ فإن تلسكوب سكاي آي ذو حساسية عالية للغاية فيما يتعلق بالنطاقات اللاسلكية ضيقة النطاقات ومنخفضة التردد ويلعب دورا مهما في البحث عن الحضارات خارج كوكب الأرض.وقالت مجلة التايم الأميركية إن الأسباب وراء حذف التقرير والمنشورات المتعلقة به على صفحة المجلة غير واضحة تماما رغم تداول التقرير على شبكات التواصل الاجتماعي المحلية والدولية.ويعتبر تلسكوب سكاي آي، الذي أنجز العمل فيه عام 2016، أقوى تلسكوب على الأرض، حيث تفوق حساسيته عشر مرات من حامل الرقم القياسي السابق، تلسكوب مرصد "أريسيبو" في بورتو ريكو .كما تحيط بالتلسكوب شبكة من عشرة تلسكوبات مساعدة قطرها 30-50 مترا، وقد زادت بفضلها حساسية التلسكوب 6 مرات وأصبح يعمل بسرعة تفوق سرعته الأولية بنحو 19 ضعفا.